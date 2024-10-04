Як пише Homes And Gardens, хоча іноді у таких випадках необхідно викликати професіоналів, існують типові проблеми з опаленням, які можна успішно усунути самостійно. Про які ситуації йдеться та як виправити несправності, розповідаємо далі.

До теми Речі, які не можна ігнорувати: 5 ознак, що стару техніку треба негайно замінити

Заміна повітряних фільтрів

Засмічені повітряні фільтри у кондиціонерах негативно впливають на потік повітря, але їх легко відремонтувати та замінити самостійно. Робити це варто щонайменше кожні три місяці, особливо перед початком опалювального сезону.

Якщо фільтр у системі є одноразовим, його найпростіше просто замінити. Багаторазовий же фільтр слід промити прохолодною водою, щоб позбутися волосся, пилу та сміття, а потім помістити на місце.

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Продувка радіаторів

З початком опалювального сезону чимало власників будинків викликають майстрів, тому що їхні радіатори не нагріваються. Насправді ж з ними усе гаразд, вони лише містять повітря всередині. І розв'язувати цю проблему може продувка.

Щоб викачати повітря з радіатора, підготуйте відро, поставте його під радіаторний вентиль і відкрийте його за допомогою ключа. Після цього ви почуєте шипіння, тобто повітря, що виходить з радіатора. Тримайте клапан відкритим, поки вода не почне литися у відро, а далі закрийте його. Тепер радіатор має працювати справно.

Герметизація вентиляції

Негерметична вентиляція у будинку призводить до втрати тепла та змушує систему опалення працювати інтенсивніше. Її герметизація – це енергетично ефективне рішення, яке значно заощадить кошти та не потребує особливих технічних знань.

Просто огляньте свою вентиляцію на наявність очевидних щілин або ослаблених з’єднань і очистьте область навколо витоків вологою тканиною. Потім заклейте щілини ізоляційною стрічкою, щоб уникнути втрати тепла з будинку.