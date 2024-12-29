Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mansion Global.

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Середньовічний замок посеред Флориди

Ларрі Кернс, уродженець Де-Мойна (штат Айова), вирішив побудувати для своєї коханої дружини Марлен по-справжньому королівський замок. Поговорюють, що чоловік тоді працював у компанії Disney.

У 1987 році він придбав земельну ділянку за 42 тисячі доларів і почав працювати над унікальним будинком. У 1991 році Ларрі завершив роботу. Усього за 4 роки він збудував справжній замок Середньовіччя. До сьогодні екстер'єр будинку залишається унікальним: масивні вежі, сірі кам'яні стіни, вітражні вікна і великі подвійні двері.



Замок, який збудував чоловік для своєї дружини / Фото Moshin

Інтер'єр також нагадує епоху лицарів. Незвичайні стелі, латунні канделябри, різьблені меблі та обладунки створюють дійсно казкову атмосферу, ніби там жила сама королева. Казкову атмосферу будинку доповнює ставок з лататтям перед фасадом і басейн у стилі джунглів, оточеним штучними кам'яними доріжками.

Інтер'єр замку та подвір'я – більше у галереї

Сім'я прожила у замку кілька років, а після вирішила продати. Так, у 2005 році Ларрі Кернс продав унікальний дім за 550 тисяч доларів, а вже у 2006 році його перепродали за 800 тисяч доларів.

Відтоді власники замку не змінювалися. Ба більше, вони трохи вдосконалили інтер'єр замку. Так, всередині з'явилися декоративне оздоблення стін та дерева, привезені зі Шрі-Ланки.

Сім'я проживала тут, але пізніше продала будинок у 2005 році за 550 000 доларів. У 2006 році будівлю придбали нинішні власники за 800 000 доларів, які прожили в ній майже 20 років і вдосконалили інтер'єр, додавши унікальні елементи, включно з привезеним зі Шрі-Ланки деревом і декоративним оздобленням стін.

Нині будинок знову виставили на продаж. На сьогодні його оцінюють у 2,2 мільйона доларів.