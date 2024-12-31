Що на це кажуть експерти та як правильно користуватися посудомийкою – розповідає 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Чи правильно ви користуєтеся посудомийкою?

У тіктоці можна часто побачити різні лайфхаки, які мають спростити життя. Вони можуть стосуватися різних сфер, і прибирання – не виняток. Так, у мережі спалахнула серйозна дискусія, як правильно користуватися посудомийкою і куди класти капсули для миття посуду.

Так, дехто пропонує не користуватися спеціальним відсіком для капсул, а класти їх деінде. Користувачі пропонують кидати капсули у відсік для столових приборів, на дно посудомийки чи навіть просто закинути капсулу на посуд. У мережі пояснюють, мовляв, такі "лайфхаки" допоможуть ефективніше очистити посуд.

Сумнівний "лайфхак" з мережі: дивіться відео

Втім, виробники посудомийних машин наголошують, що у жодному разі не слід так робити. Кожен засіб у капсулі виконує свою функцію, і якщо її закинути просто зверху на посуд чи на них посудомийки, то посуд взагалі може залишитися брудним після циклу.

Так, капсули для миття посуду слід класти лише у спеціальний відсік. Якщо ви прагнете зробити миття посуду ефективнішим, то краще не забувайте видаляти залишки їжі, правильно розставляйте посуд на полицях посудомийки та додавайте ополіскувач для посуду.