Чому вам варто замінити білі вуличні ліхтарі на жовті

Вуличне освітлення – це не лише про естетику. Ліхтарі, гірлянди та лампочки ще й гарантують безпеку.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, тип ламп, які ми використовуємо, має значення не тільки для нас, а й для навколишньої природи. Зокрема, неправильний вибір джерела світла може мати згубний вплив на комах. Чому ж варто обирати жовте світло, розповідаємо далі.

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Чому білі лампи варто залишити в минулому

Учені, що вивчають комах, наголошують, що варто уникати лампочок, які випромінюють холодне біле світло. Вони активно приваблюють нічних комах, дезорієнтують їх і зрештою – знищують.

Як пояснюють фахівці, комахи еволюціонували та навчились орієнтуватись на природне світло Місяця, яке має колірну температуру приблизно 4100 Кельвінів та належить до холодного білого спектра. Коли ввечері вмикається лампочка з аналогічним спектром, комахи сприймають її як орієнтир і починають кружляти навколо, поки не загинуть.

Натомість спеціалісти радять використовувати жовті лампочки, які менш помітні для комах і допомагають зберігати їхню популяцію.

Жовте світло має нижчу колірну температуру (приблизно 2000 Кельвінів) і не нагадує природне світло Місяця. Тому воно значно менш привабливе для нічних комах – імовірність, що вони злетяться на таке світло, мінімальна.

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Які лампи обрати для вулиці

Щоб не шкодити комахам і водночас створити комфортне освітлення, обирайте жовті лампочки або з теплим спектром світла (до 2000 Кельвінів).

Також звертайте увагу на енергоспоживання: світлодіодні лампи є більш екологічним варіантом у порівнянні з лампами розжарювання – вони довговічніші та споживають менше енергії.

Водночас крім екологічної користі, такі світильники створюють затишну атмосферу. Тепле освітлення заспокоює, надає простору домашнього вигляду та краще підходить для вечірнього відпочинку на відкритому повітрі.

До речі, освітлювати на подвір'ї можна різні ділянки. Зокрема, популярним є зовнішнє освітлення доріжок, що також важливе для безпеки та естетики.