Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, тип ламп, которые мы используем, имеет значение не только для нас, но и для окружающей природы. В частности, неправильный выбор источника света может иметь пагубное влияние на насекомых. Почему же стоит выбирать желтый свет, рассказываем далее.

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Почему белые лампы стоит оставить в прошлом

Ученые, изучающие насекомых, отмечают, что стоит избегать лампочек, которые излучают холодный белый свет. Они активно привлекают ночных насекомых, дезориентируют их и в конце концов – уничтожают.

Как объясняют специалисты, насекомые эволюционировали и научились ориентироваться на естественный свет Луны, который имеет цветовую температуру примерно 4100 Кельвинов и относится к холодному белому спектру. Когда вечером включается лампочка с аналогичным спектром, насекомые воспринимают ее как ориентир и начинают кружить вокруг, пока не погибнут.

Зато специалисты советуют использовать желтые лампочки, которые менее заметны для насекомых и помогают сохранять их популяцию.

Желтый свет имеет низкую цветовую температуру (примерно 2000 Кельвинов) и не напоминает естественный свет Луны. Поэтому он значительно менее привлекателен для ночных насекомых – вероятность, что они слетятся на такой свет, минимальна.

Желтый свет в саду: смотрите видео

Какие лампы выбрать для улицы

Чтобы не вредить насекомым и одновременно создать комфортное освещение, выбирайте желтые лампочки или с теплым спектром света (до 2000 Кельвинов).

Также обращайте внимание на энергопотребление: светодиодные лампы являются более экологичным вариантом по сравнению с лампами накаливания – они более долговечны и потребляют меньше энергии.

В то же время кроме экологической пользы, такие светильники создают уютную атмосферу. Теплое освещение успокаивает, придает пространству домашнего вида и лучше подходит для вечернего отдыха на открытом воздухе.

Кстати, освещать во дворе можно различные участки. В частности, популярным является наружное освещение дорожек, что также важно для безопасности и эстетики.