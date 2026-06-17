Обріжте ці 6 багаторічників у червні, щоб наприкінці літа вони зацвіли вдруге
Деякі багаторічні рослини цвітуть лише один раз за сезон, але іншим достатньо своєчасної обрізки, щоб вони знову порадували квітами наприкінці літа.
Gardening Know How назвало багаторічники, які варто обрізати у червні, щоб стимулювати повторне цвітіння.
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Які 6 багаторічників люблять червневу обрізку?
Перед обрізкою варто підготувати гострі та чисті садові ножиці, щоб не пошкодити стебла й не занести грибок.
Садова герань
Після першого цвітіння герань часто стає "розваленою" і неохайною. Її радять обрізати майже до рівня землі – приблизно на 5 – 8 сантиметрів. Після цього рослину потрібно добре полити.
Садова герань / Фото Pinterest
Манжетка
У червні її яскраві суцвіття починають тьмяніти. Дизайнери радять зрізати старі квітконоси біля основи, а також прибрати пошкоджене листя.
Манжетка / Фото Pinterest
Котовник
Наприкінці червня котовник втрачає форму і стає скуйовдженим. Його рекомендують обрізати приблизно наполовину, щоб стимулювати нову хвилю цвітіння.
Котовник / Фото Pinterest
Деревій
Коли суцвіття починають буріти, стебла потрібно зрізати до прикореневого листя. Це допоможе рослині швидше зацвісти вдруге.
Деревій / Фото Pinterest
Багаторічна шавлія
Після першого цвітіння варто зрізати сухі квітконоси до зеленого листя біля основи. Часто там уже формуються нові бутони.
Багаторічна шавлія / Фото Pinterest
Ехінацея
Ехінацею не обрізають повністю – достатньо видаляти зів'ялі квіти. Стебло зрізають трохи вище нової бічної бруньки.
Ехінацея / Фото Pinterest
Після обрізки рослини радять замульчувати та регулярно поливати, щоб вони швидше відновилися й дали нову хвилю цвітіння до осені.
Раніше ми писали, які квіти, овочі, зелень і навіть фрукти можна висадити у червні. Це, зокрема, чорнобривці, соняшники, настурцію, петунії, бегонії та інші літні квіти. Також у цей період добре ростуть багаторічники – ехінацея, ромашка, астильба й герань.
Серед овочів саме час садити помідори, огірки, кабачки, перець, баклажани, гарбузи та кукурудзу.
Для швидкого врожаю можна посіяти салат, редис, шпинат і руколу. Крім того, у червні висаджують броколі, цвітну капусту, селеру та порей – для осіннього врожаю. Із зелені добре ростуть базилік, кріп, петрушка, м'ята, розмарин і чебрець. А серед фруктів популярно садити полуницю, дині та кавуни.