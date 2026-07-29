Не поспішайте з вибором: дизайнери назвали 5 найгірших кольорів для кухонних шаф

Перед тим як фарбувати кухонні шафи, варто добре зважити вибір кольору. Те, що має ефектний вигляд на зразку фарби, після оформлення всієї кухні може виявитися надто холодним, яскравим або швидко набриднути.

Дизайнери інтер'єру Martha Stewart назвали 5 відтінків, через які власники осель найчастіше шкодують після ремонту.

Які 5 кольорів краще не обирати для кухні?

Колір кухонних шаф формує загальне сприйняття простору не менше, ніж стільниця чи оздоблення стін. Саме тому неправильний відтінок може зробити кухню похмурою, застарілою або візуально менш затишною.

Холодний сірий

Сірі кухні вже кілька років залишаються популярними, але дуже холодні, майже блакитні відтінки поступово виходять із моди. За словами дизайнерки Алени Капри, такі кольори можуть зробити інтер'єр пласким і позбавленим тепла. Замість них вона радить обирати теплі сіро-коричневі (greige) або глибокі графітові відтінки. Якщо сірі шафи вже встановлені, пом'якшити їхній вигляд допоможуть теплі білі стіни, відтінок слонової кістки, натуральне дерево та інші теплі матеріали.



Холодні сірі відтінки кухні відходять у минуле / Фото Pexels

Яскравий синій

Синій вважається класикою для кухонь, але лише тоді, коли він достатньо стриманий. Надто насичений електричний синій швидко набридає і може зробити інтер'єр занадто строкатим. Якщо хочеться кольору, краще звернути увагу на темно-синій, королівський синій або відтінок navy. Яскраві кольори дизайнери рекомендують використовувати лише як акцент – наприклад, для кухонного острова чи окремої шафи.



Яскраво синій колір кухні виглядає застаріло / Фото Pexels

Шавлієво-зелений із сірим підтоном

Зелений досі залишається одним із найпопулярніших кольорів для кухонь, однак не всі його варіанти однаково вдалі. Дизайнерка Дженніфер Катальдо застерігає від шавлієвих відтінків із сильним сірим підтоном. На її думку, вони можуть виглядати вицвілими та нагадувати інтер'єри у стилі фермерського будинку, який уже втрачає актуальність. Натомість вона радить обирати більш насичені природні зелені кольори, які додають кухні свіжості та виразності.



Шавлієво-зелена кухня втрачає актуальність / Фото Pexels

Припилений бузковий

Приглушені бузкові й сіро-рожеві відтінки були популярними наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, але сьогодні можуть зробити кухню застарілою. Крім того, такі кольори здатні приглушувати природне освітлення та не завжди гармонійно поєднуються із сучасними фасадами, стільницями й фурнітурою. Більш універсальною альтернативою дизайнери називають теплі нейтральні кольори – кремові, молочні або світло-коричневі відтінки.



Приглушені бузкові й сіро-рожеві відтінки можуть зробити кухню застарілою / Фото Pexels

Пастельний персиковий

Пастельні кольори знову повертаються в інтер'єри, однак для кухонних шаф світлий персиковий не завжди є вдалим рішенням. Через ретро-асоціації він може швидко зробити кухню візуально застарілою. Якщо подобається тепла палітра, експерти рекомендують звернути увагу на глибші теракотові або глиняні відтінки. Вони виглядають більш благородно, додають простору затишку й довше залишаються актуальними.



Світлий персиковий не завжди є вдалим рішенням / Фото Pexels

На що звернути увагу перед вибором кольору?

Дизайнери наголошують, що універсального "ідеального" кольору не існує. Перед фарбуванням варто оцінити природне освітлення кухні, площу приміщення, колір підлоги, стільниці та фартуха. Якщо хочеться додати яскравих акцентів, безпечніше зробити це за допомогою декору, текстилю або аксесуарів, а для кухонних шаф обрати більш позачасовий відтінок.