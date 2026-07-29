Дизайнеры интерьера Martha Stewart назвали 5 оттенков, о выборе которых владельцы домов чаще всего жалеют после ремонта.

Какие 5 цветов лучше не выбирать для кухни?

Цвет кухонных шкафов влияет на общее восприятие пространства не меньше, чем столешница или отделка стен. Именно поэтому неправильный оттенок может сделать кухню мрачной, устаревшей или визуально менее уютной.

Холодный серый

Серые кухни уже несколько лет остаются популярными, но очень холодные, почти голубые оттенки постепенно выходят из моды. По словам дизайнера Алены Капри, такие цвета могут сделать интерьер плоским и лишенным тепла. Вместо них она советует выбирать теплые серо-коричневые (greige) или глубокие графитовые оттенки. Если серые шкафы уже установлены, смягчить их вид помогут теплые белые стены, оттенок слоновой кости, натуральное дерево и другие теплые материалы.



Холодные серые оттенки на кухне уходят в прошлое / Фото Pexels

Яркий синий

Синий считается классикой для кухонь, но только тогда, когда он достаточно сдержан. Слишком насыщенный электрический синий быстро надоедает и может сделать интерьер слишком пестрым. Если хочется цвета, лучше обратить внимание на темно-синий, королевский синий или оттенок navy. Яркие цвета дизайнеры рекомендуют использовать только в качестве акцента – например, для кухонного острова или отдельного шкафа.



Ярко-синий цвет кухни выглядит устаревшим / Фото Pexels

Шалфейно-зеленый с серым подтоном

Зеленый по-прежнему остается одним из самых популярных цветов для кухонь, однако не все его варианты одинаково удачны. Дизайнер Дженнифер Катальдо предостерегает от шалфейных оттенков с сильным серым подтоном. По ее мнению, они могут выглядеть выцветшими и напоминать интерьеры в стиле фермерского дома, который уже теряет актуальность. Вместо этого она советует выбирать более насыщенные природные зеленые цвета, которые придают кухне свежесть и выразительность.



Шалфейно-зеленая кухня теряет актуальность / Фото Pexels

Припыленный сиреневый

Приглушенные сиреневые и серо-розовые оттенки были популярны в конце 1980-х и в начале 1990-х годов, но сегодня могут сделать кухню устаревшей. Кроме того, такие цвета способны приглушать естественное освещение и не всегда гармонично сочетаются с современными фасадами, столешницами и фурнитурой. Более универсальной альтернативой дизайнеры называют теплые нейтральные цвета – кремовые, молочные или светло-коричневые оттенки.



Приглушенные сиреневые и серо-розовые оттенки могут придать кухне устаревший вид / Фото Pexels

Пастельный персиковый

Пастельные цвета снова возвращаются в интерьеры, однако для кухонных шкафов светлый персиковый не всегда является удачным решением. Из-за ретро-ассоциаций он может быстро сделать кухню визуально устаревшей. Если вам нравится теплая палитра, эксперты рекомендуют обратить внимание на более глубокие терракотовые или глиняные оттенки. Они выглядят более благородно, придают пространству уют и дольше остаются актуальными.



Светло-персиковый цвет не всегда является удачным решением / Фото Pexels

Что обратить внимание перед выбором цвета?

Дизайнеры подчеркивают, что универсального "идеального" цвета не существует. Перед покраской стоит оценить естественное освещение кухни, площадь помещения, цвет пола, столешницы и фартука. Если хочется добавить ярких акцентов, безопаснее сделать это с помощью декора, текстиля или аксессуаров, а для кухонных шкафов выбрать более вневременной оттенок.