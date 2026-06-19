Вітальня Джорджа Клуні вражає несподіваним поєднанням кольорів: чому це тренд 2026 року

2026 рік у дизайні інтер'єру проходить під знаком сміливих рішень. Яскраві кольори, незвичні поєднання та виразні меблі більше не вважаються ризиком – навпаки, саме вони задають тренди. І одним із найкращих прикладів цього стала вітальня Джорджа Клуні у його знаменитій віллі в Італії.

Маєток "Олеандра" – це історична вілла XVIII століття у містечку Лальйо на березі озера Комо. Актор купив її ще у 2002 році та оновив інтер'єри так, щоб зберегти атмосферу старої Італії, але зробити будинок комфортним для сучасного життя. Про це пише Homes and gardens.

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Чим вражає поєднання кольорів у вітальні Клуні?

Особливу увагу дизайнерів привернула фотографія 2003 року, яку для Vanity Fair зробила легендарна фотографка Енні Лейбовіц. На ній видно вітальню Клуні: бірюзові шпалери з класичним візерунком, гірчичний диван, золотиста люстра та тепле дерев'яне оздоблення. Разом ці кольори створюють інтер'єр, який має одночасно затишний і дуже виразний вигляд.

Вітальня Джорджа Клуні: дивіться фото

Дизайнери кажуть, що саме поєднання бірюзового та золотого стане одним із наймодніших у 2026 році.

Бірюзовий повертається після кількох років забуття – тепер його сприймають як "новий нейтральний" колір: яскравий, але водночас спокійний і глибокий.

Особливо ефектно бірюзовий працює разом із золотими або латунними деталями. Контраст холодного й теплого відтінків робить простір більш живим і візуально дорогим.

При цьому не обов'язково повністю оформлювати кімнату у стилі бароко – достатньо кількох акцентів: декоративних подушок, вази, люстри чи пледа.

Інтер'єрна дизайнерка Ніна Ліхтенштейн пояснює, що бірюзовий із золотим створюють атмосферу розкоші та нагадують про середземноморські вілли й подорожі. За її словами, навіть невеликі золоті елементи – рамки, світильники чи декор – здатні зробити бірюзовий інтер'єр набагато елегантнішим.

Схоже, саме такі сміливі поєднання і визначатимуть дизайн інтер'єрів у 2026 році.

Раніше ми писали про тренд у дизайні, який помітили на кухні акторки Енн Гетевей. Світло-зелені відтінки все частіше замінюють темно-сині кухні на світло-зелені відтінки. Саме так оформлена кухня зірки – у м'якому зеленому кольорі, який додає простору свіжості та затишку.