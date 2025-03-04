Найкращі квіти для посіву в березні: почніть створювати яскравий сад до літа вже зараз

Навіть якщо ваші вікна ще покриті морозом, а дерева чекають на весняне пробудження, настав час підготувати свій сад. Березень – ідеальний місяць для посіву насіння, щоб насолоджуватися пишним цвітінням улітку.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, деякі однорічні квіти краще висівати завчасно, щоб забезпечити яскраві кольори та тривале цвітіння. Незалежно від того, чи вирощуєте ви насіння в домашніх умовах чи висіваєте його прямо в ґрунт, ранній старт винагородить вас квітучим садом у теплі дні. Які ж квіти варто висівати вже зараз, розповідаємо далі.

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Соняшник

Соняшники – символ літа, які додають саду яскравості та динаміки. Вони доступні у відтінках жовтого, оранжевого, червоного та коричневого, а їхні великі квіткові головки можуть досягати до 60 сантиметрів у діаметрі.

Висівати насіння цих квітів можна в приміщенні або відразу в ґрунт після останніх заморозків. Поливати їх слід регулярно, особливо під час проростання.

Цинія

Цинії – одні з найяскравіших літніх квітів, які ідеально підходять для клумб та зрізання. Вони цвітуть у широкій палітрі кольорів, а починати вирощувати їх можна в приміщенні або висіваючи насіння безпосередньо в ґрунт після заморозків.

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Левиний зів

Ці витончені квіти додають саду вертикального акценту. Левиний зів цвіте довго та приваблює запилювачів. Однак його висівати слід в приміщенні за 8 – 10 тижнів до останніх заморозків, щоб з першими днями тепла висадити.

Настурція

Настурції відомі своїми яскравими квітами та їстівними листками, які додають пікантного смаку салатам. Висівати їхнє насіння варто безпосередньо в ґрунт після останніх заморозків.

Чорнобривці

Ці невибагливі квіти відлякують шкідників і прикрашають сад яскравими відтінками жовтого, помаранчевого та червоного.

Починайте пророщувати їхню розсаду в приміщенні або висівайте насіння в ґрунт після заморозків.