Серпень може здаватися літнім затишшям, але насправді доведеться пройти ще довгий і палкий шлях, перш ніж справжня осінь охопить сад.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо квіти починають виглядати гірше через спеку вже зараз, не варто розчаровуватися. Що посадити, щоб сад залишався свіжими та яскравими до настання нового сезону, розповідаємо далі.

Які рослини варто саджати у серпні?

Цинія

Цинії – одні з найшвидших рослин, що цвітуть з насіння та пропонують яскравий, довготривалий колір. Якщо підтримувати ґрунт добре дренованим і багатим на органічні речовини, вони встигнуть потішити око до холодів.

Лаванда

Серпень – ідеальна пора року для посадки багаторічної лаванди. Ґрунт теплий і сухий, але дні стають коротшими. Це ідеальні умови для того, щоб лаванда добре прижилася, пережила зиму та рясно цвіла наступного сезону.

Серпень не є вироком для садівництва / Фото Freepik

Календула

Ця яскраво-помаранчево квітка – чудовий вибір для серпня завдяки швидкому росту та витривалості. Вона може переносити повне сонце або навіть півтінь, тому це хороше рішення для саду з часто мінливими умовами освітлення.

Космос

Ідеальною рослиною-компаньйоном для цинії є неймовірно адаптивна космея або космос. Вона швидко цвіте, добре росте в теплій погоді та створює химерний, повітряний вигляд, який пом’якшує осінні пейзажі.

