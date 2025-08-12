Еще не поздно: цветы, которые стоит посадить в августе, чтобы сад цвел до осени
- Август является удачным временем для посадки растений, таких как цинния, лаванда, календула, и космос, которые могут цвести до осени.
- Эти растения, если за ними правильно ухаживать, могут обеспечить яркие цвета и выносливость до наступления холодов.
Август может казаться летним затишьем, но на самом деле придется пройти еще долгий и жаркий путь, прежде чем настоящая осень охватит сад.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если цветы начинают выглядеть хуже из-за жары уже сейчас, не стоит разочаровываться. Что посадить, чтобы сад оставался свежими и яркими до наступления нового сезона, рассказываем далее.
Какие растения стоит сажать в августе?
Цинния
Циннии – одни из самых быстрых растений, что цветут из семян и предлагают яркий, долговременный цвет. Если поддерживать почву хорошо дренированной и богатой органическими веществами, они успеют порадовать глаз до холодов.
Лаванда
Август – идеальное время года для посадки многолетней лаванды. Почва теплая и сухая, но дни становятся короче. Это идеальные условия для того, чтобы лаванда хорошо прижилась, пережила зиму и обильно цвела в следующем сезоне.
Календула
Этот ярко-оранжевый цветок – отличный выбор для августа благодаря быстрому росту и выносливости. Она может переносить полное солнце или даже полутень, поэтому это хорошее решение для сада с часто меняющимися условиями освещения.
Космос
Идеальным растением-компаньоном для циннии является невероятно адаптивная космея или космос. Она быстро цветет, хорошо растет в теплой погоде и создает причудливый, воздушный вид, который смягчает осенние пейзажи.
