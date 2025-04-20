Прикрасьте свої вікна: які квіти обрати для підвісних горщиків

Віконні горщики – це ефективний спосіб надати фасаду будинку естетичного вигляду, а також розширити можливості для садівництва, особливо коли бракує місця для традиційних клумб.

Але, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, попри менші розміри, віконні ящики потребують не меншої уваги: регулярного поливу, підстригання та догляду. Один із ключових моментів – правильний вибір рослин залежно від рівня освітлення. Добірку найкращих квітів для сонячних і тінистих місць, пропонуємо далі.

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Квіти для сонячних віконних горщиків

Герань.

Ця витривала квітка ідеально підходить для контейнерного садівництва. Герань любить сонце, витримує посуху і цвіте рясно. Існує безліч відтінків – рожевий, червоний, білий, фіолетовий – тож ви зможете створити як гармонійну палітру, так і яскраву кольорову мозаїку.

Чорнобривці.

Чорнобривці легко впізнати завдяки яскраво-жовтому або оранжевому забарвленню. Вони цвітуть з початку літа до перших заморозків і чудово переносять короткочасну посуху, що робить їх надійним вибором для зайнятих садівників.

Настурція.

Настурції прикрасять віконний ящик не лише зовнішнім виглядом, а й функціональністю – їхні квіти їстівні. Яскраві помаранчеві, червоні або жовті бутони й декоративне листя додають кольору, а довгі стебла красиво звисають, створюючи об’єм.

Петунія.

Це одна з найпопулярніших квіток для віконних кашпо. Петунії вирізняються довгим періодом цвітіння та різноманітністю кольорів. Вони легко адаптуються, але вимагають періодичного підрізання, щоб зберігати форму.

Підвісні кашпо можна також розміщувати на балконах / Фото Freepik

Квіти для тінистих віконних ящиків

Лобелія пурпурова

Ці яскраво-червоні трубчасті квіти чудово додають висоти композиціям. Крім того, ця рослина приваблює метеликів і бджіл, що робить її хорошим вибором для тих, хто хоче сприяти біорізноманіттю.

Фіалка Вітрокка.

Ці квіти впізнають за "обличчям" у центрі пелюсток. Вони вирізняються різноманіттям кольорів і чудово почуваються в півтіні. Їх легко комбінувати з іншими видами для створення складніших композицій.

Розрив-трава.

Це тіньолюбна однорічна рослина, яка швидко заповнює простір яскравими кольорами. Має поверхневу кореневу систему, що робить її ідеальною для контейнерів та обмеженого об'єму ґрунту.

Клематис.

Клематиси пропонують великі, декоративні квіти у формі зірок або дзвіночків. Вони швидко ростуть і не потребують складного догляду після укорінення. Головне – забезпечити регулярний полив і опору для ліан.

До речі, щоб отримати гарні композиції на вікнах, перед посадкою квітів важливо мити квіткові горщики у разі їх повторного використання.