Прикрасьте свої вікна: які квіти обрати для підвісних горщиків
- Віконні горщики надають фасаду будинку естетичний вигляд та потребують регулярного догляду, включаючи вибір рослин залежно від освітлення.
- Для сонячних віконних горщиків підходять герань, чорнобривці, настурція, петунія; для тінистих – лобелія пурпурова, фіалка Вітрокка, розрив-трава, клематис.
Віконні горщики – це ефективний спосіб надати фасаду будинку естетичного вигляду, а також розширити можливості для садівництва, особливо коли бракує місця для традиційних клумб.
Але, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, попри менші розміри, віконні ящики потребують не меншої уваги: регулярного поливу, підстригання та догляду. Один із ключових моментів – правильний вибір рослин залежно від рівня освітлення. Добірку найкращих квітів для сонячних і тінистих місць, пропонуємо далі.
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Квіти для сонячних віконних горщиків
Герань.
Ця витривала квітка ідеально підходить для контейнерного садівництва. Герань любить сонце, витримує посуху і цвіте рясно. Існує безліч відтінків – рожевий, червоний, білий, фіолетовий – тож ви зможете створити як гармонійну палітру, так і яскраву кольорову мозаїку.
Чорнобривці.
Чорнобривці легко впізнати завдяки яскраво-жовтому або оранжевому забарвленню. Вони цвітуть з початку літа до перших заморозків і чудово переносять короткочасну посуху, що робить їх надійним вибором для зайнятих садівників.
Настурція.
Настурції прикрасять віконний ящик не лише зовнішнім виглядом, а й функціональністю – їхні квіти їстівні. Яскраві помаранчеві, червоні або жовті бутони й декоративне листя додають кольору, а довгі стебла красиво звисають, створюючи об’єм.
Петунія.
Це одна з найпопулярніших квіток для віконних кашпо. Петунії вирізняються довгим періодом цвітіння та різноманітністю кольорів. Вони легко адаптуються, але вимагають періодичного підрізання, щоб зберігати форму.
Квіти для тінистих віконних ящиків
Лобелія пурпурова
Ці яскраво-червоні трубчасті квіти чудово додають висоти композиціям. Крім того, ця рослина приваблює метеликів і бджіл, що робить її хорошим вибором для тих, хто хоче сприяти біорізноманіттю.
Фіалка Вітрокка.
Ці квіти впізнають за "обличчям" у центрі пелюсток. Вони вирізняються різноманіттям кольорів і чудово почуваються в півтіні. Їх легко комбінувати з іншими видами для створення складніших композицій.
Розрив-трава.
Це тіньолюбна однорічна рослина, яка швидко заповнює простір яскравими кольорами. Має поверхневу кореневу систему, що робить її ідеальною для контейнерів та обмеженого об'єму ґрунту.
Клематис.
Клематиси пропонують великі, декоративні квіти у формі зірок або дзвіночків. Вони швидко ростуть і не потребують складного догляду після укорінення. Головне – забезпечити регулярний полив і опору для ліан.
До речі, щоб отримати гарні композиції на вікнах, перед посадкою квітів важливо мити квіткові горщики у разі їх повторного використання.