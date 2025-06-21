6 рослин, які варто обрізати прямо зараз для пишного цвітіння
- Влітку також слід обрізати квіти, адже це стимулюватиме цвітіння та ріст рослин.
- Деякі квіти варто обрізати вже після їхнього цвітіння, а інші – до початку.
Обрізка – важлива частина догляду за квітами. Так, деякі з рослин слід обрізати навіть у червні, аби до кінця сезону вони могли пишно квітнути.
Так, фахівці радять обрізати у червні 6 різних рослин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Бузок
Бузок, як і інші рослини, потребують обрізання. Однак робити це варто лише тоді, коли він повністю відцвіте. Оскільки нові квіти вже наступної весни будуть з'являтися на старій деревині, то час від часу мертві гілки слід видаляти.
Однак пам'ятайте, що під час цвітіння бузок у жодному разі не можна ламати чи обрізати. Експерти попереджають, що це може обернутися жахливими наслідками.
Наперстянка
Наперстянка є улюбленицею багатьох, адже рослина висока, має гарні квіти красивих відтінків. Багато садівників вважають, що ці квіти не потрібно обрізати, мовляв, одного стебла вистачить на весь сезон. Однак це не зовсім так. Щоб наперстянка радувала око протягом усього сезону, то її варто обрізати відразу після першого цвітіння. Тоді вона буде квітнути до кінця літа.
Форзиція
Для багатьох форзиція є першою ознакою весни. Хоча яскраво-жовті гілки химерні та чарівні під час цвітіння, але після того, як опадуть бруньки та з'явиться листя, гілки можуть мати дещо химерний вигляд. Саме тому влітку форзиції краще обрізати, аби вони мали гарний вигляд та акуратну форму. Крім того, це сприятиме появі пишних квітів наступного сезону.
Азалії
Азалії – ідеальні квіти, якщо хочеться додати яскравих кольорів подвір'ю. Крім того, вони приваблюють метеликів та бджіл, які запилюють рослини. Загалом, фахівці радять обрізати азалії на початку літа, щоб сприяти пишнішому цвітінню на початку наступного сезону.
Жоржини
Це може здаватися дивним, що жоржини радять обрізати перед цвітінням, але в цьому і суть. "Прищипування" жоржин сприяє росту та пишному цвітінню. Загалом садівники радять обрізати кінчики квітів – до 20 сантиметрів.
Гліцинія
Гліцинія, одна з рослин, що потребує багато догляду та частої обрізки. Це потрібно як для стимулювання додаткового цвітіння, так і для контролю росту рослини. Найкраще гліцинію обрізати саме влітку.
Однак варто зауважити, що гліцинію можна обрізати й взимку, коли рослина перебуває у стані спокою.