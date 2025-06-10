Ще встигаєте додати барв у саду: топ-5 квітів, які можна посадити у червні

Якщо ви вважали, що садити квіти у червні запізно, то ви ще ніколи так не помилялися. Деякі рослини можна садити навіть влітку.

Що посадити у червні, аби додати барв у саду, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Цинія

Неймовірно яскрава цинія росте дуже швидко, а садити її можна навіть у червні. Ці квіти додадуть фарб будь-якому саду, а правильний догляд та часте обрізання забезпечать пишне цвітіння.



Цинія / Фото Unsplash

Соняшник

Якщо прагнете додати високих та яскравих квітів до саду, то можна сміливо садити соняшники. Період цвітіння залежить від сортів, але деякі з них починають квітнути вже за 50 днів. Відтак, якщо посіяти соняшник у червні, то наприкінці літа сад наповниться великими та яскравими квітами.



Соняшники / Фото Unsplash

Настурція

Дзвіночкоподібні квіти настурції бувають різних яскравих кольорів – від ніжних жовтих до яскраво-помаранчевих. Вони також швидко ростуть та відлякують шкідників, що робить їх ідеальним варіантом для будь-якої клумби. Деякі сорти настурції – в'юнкі, тому ними можна легко прикрасити бесідку чи паркан.



Настурція / Фото Unsplash

Календула

Календулу можна сміливо садити у червні, а вже за 50 днів (наприкінці літа) – насолоджуватися її чудесними квітами. Крім того, календула має корисні лікувальні властивості, тому має не лише естетичну, а й практичну функцію. Ба більше, при правильному догляді вона може квітнути до перших заморозків.



Календула / Фото Unsplash

Волошка

Деякі сорти волошки починають квітнути у червні, але цього місяця їх можна і садити. Наприкінці літа синьо-фіолетові квіти наповнять сад кольором і шармом, а за правильного догляду – ще радуватимуть око дуже довго.



Волошки / Фото Unsplash

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