Что посадить в июне, чтобы добавить красок в саду, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Как вырастить пышную лаванду: секретный ингредиент в почве

Цинния

Невероятно яркая цинния растет очень быстро, а сажать ее можно даже в июне. Эти цветы добавят красок любому саду, а правильный уход и частое обрезание обеспечат пышное цветение.



Цинния / Фото Unsplash

Подсолнечник

Если хотите добавить высоких и ярких цветов в сад, то можно смело сажать подсолнухи. Период цветения зависит от сортов, но некоторые из них начинают цвести уже через 50 дней. Поэтому, если посеять подсолнечник в июне, то в конце лета сад наполнится большими и яркими цветами.



Подсолнухи / Фото Unsplash

Настурция

Колокольчатые цветы настурции бывают разных ярких цветов – от нежных желтых до ярко-оранжевых. Они также быстро растут и отпугивают вредителей, что делает их идеальным вариантом для любой клумбы. Некоторые сорта настурции – вьющиеся, поэтому ими можно легко украсить беседку или забор.



Настурция / Фото Unsplash

Календула

Календулу можно смело сажать в июне, а уже через 50 дней (в конце лета) – наслаждаться ее чудесными цветами. Кроме того, календула имеет полезные лечебные свойства, поэтому имеет не только эстетическую, но и практическую функцию. Более того, при правильном уходе она может цвести до первых заморозков.



Календула / Фото Unsplash

Василек

Некоторые сорта василька начинают цвести в июне, но в этом месяце их можно и сажать. В конце лета сине-фиолетовые цветы наполнят сад цветом и шармом, а при правильном уходе – еще будут радовать глаз очень долго.



Васильки / Фото Unsplash

Ранее специалисты назвали 5 вьющихся растений, которые легко вырастить в своем саду. Они придадут красоты и особого шарма двору.