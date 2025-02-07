3 види квітів, які слід посадити зараз

Лютий – найкращий час, щоб задуматися над тим, який вигляд матиме сад навесні. У лютому вже можна висаджувати деякі види квітів, кущів та дерев.

Хоча у лютому можуть спостерігатися "температурні гойдалки", однак це не зашкодить саджанцям. Які квіти можна посадити вже зараз – повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Лілії

За словами експерта з садівництва Фіони Дженкінс, цибулини лілій є дуже витривалими і їх можна саджати майже в будь-який проміжок часу з осені до весни. Квіти потребують багатого, добре дренованого ґрунту, а також багато сонячного світла. Найкраще цибулини садити на глибину 15 – 20 сантиметрів.

Якщо ж у саду поганий ґрунт, то спочатку лілії можна посадити у горщиках, а після – розставити у дворі. Якщо ж квітка приживеться, то згодом її можна висадити у ґрунт.



Лілії можна садити у лютому / Фото Unsplash

Ліатріс

Ліатріс – це багаторічна квітка, яка приваблює бджіл та метеликів у сад. Цибулини добре приживаються, і з часом утворюють цілі клумби з ефектними фіолетовими квітами-свічками.

Експерт з садівництва зауважила, що ліатріс потребує добре дренованого ґрунту та багато сонячного світла. Садити цибулини варто не глибше, ніж 5 сантиметрів.



Ліатріс / Фото Unsplash

Нарциси

Найкраще садити нарциси восени. Однак Фіона Дженкінс говорить, що цибулини можна вкинути в ґрунт і в січні, і в лютому. Головне – добре розпушити ґрунт та не садити їх надто глибоко.



Нарциси можна садити у лютому / Фото Unsplash

Зверху цибулини нарцисів краще присипати мульчею чи готовим компостом. При правильному догляді нарциси можуть зацвісти уже навесні, відразу після посадки.