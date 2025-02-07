Хотя в феврале могут наблюдаться "температурные качели", однако это не повредит саженцам. Какие цветы можно посадить уже сейчас – сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Лилии

По словам эксперта по садоводству Фионы Дженкинс, луковицы лилий очень выносливы и их можно сажать почти в любой промежуток времени с осени до весны. Цветы нуждаются в богатой, хорошо дренированной почве, а также много солнечного света. Лучше всего луковицы сажать на глубину 15 – 20 сантиметров.

Если же в саду плохая почва, то сначала лилии можно посадить в горшках, а после – расставить во дворе. Если же цветок приживется, то впоследствии его можно высадить в грунт.



Лилии можно сажать в феврале / Фото Unsplash

Лиатрис

Лиатрис – это многолетний цветок, который привлекает пчел и бабочек в сад. Луковицы хорошо приживаются, и со временем образуют целые клумбы с эффектными фиолетовыми цветами-свечами.

Эксперт по садоводству заметила, что лиатрис требует хорошо дренированной почвы и много солнечного света. Сажать луковицы стоит не глубже, чем 5 сантиметров.



Лиатрис / Фото Unsplash

Нарциссы

Лучше всего сажать нарциссы осенью. Однако Фиона Дженкинс говорит, что луковицы можно бросить в почву и в январе, и в феврале. Главное – хорошо разрыхлить почву и не сажать их слишком глубоко.



Нарциссы можно сажать в феврале / Фото Unsplash

Сверху луковицы нарциссов лучше присыпать мульчей или готовым компостом. При правильном уходе нарциссы могут зацвести уже весной, сразу после посадки.