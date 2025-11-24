Не лише красиво: які функціональні рішення у ремонті варто втілити вже зараз

Під час ремонту ми часто захоплюємося дизайном і забуваємо про головне – зручність користування. Багато дизайнерів концентруються виключно на естетиці, але практичність іноді відходить на другий план.

Найкращими рішення для вашого ремонту поділився користувач @lesnik.pro у Threads, передає 24 Канал.

Експерти радять: перш ніж обирати той чи інший елемент кухні, чи меблів, завжди ставте собі питання: "А чи буде мені зручно користуватися цим щодня?".

Як зробити ремонт красивим і зручним одночасно?

Шухляда для посуду під варильною поверхнею

Розміщення шухляди для каструль і сковорідок безпосередньо під плитою робить приготування їжі набагато зручнішим. Вам не доведеться тягатися до верхніх шаф або нахилятися за важкими каструлями. Крім того, такий підхід дозволяє зберігати посуд максимально організовано: каструлі одразу під плитою, сковорідки – поруч, і ви економите час під час готування.

Стільниця і фартух з одного матеріалу

Використання одного матеріалу для стільниці та фартуха виглядає дуже стильно і сучасно. Крім естетики, це дуже практично: менше швів і стиків – менше місць, де накопичується бруд і жир. Таке рішення значно полегшує прибирання: достатньо просто протерти поверхню вологою серветкою.



Стільниця та фартух мають бути одного кольору / Фото Pinterest

Плитка великих форматів

Великоформатна плитка на стінах кухні або підлозі візуально розширює простір, особливо в маленьких кухнях. Менше швів означає також менше місць для накопичення бруду, а значить догляд стає простішим. Крім того, сучасна велика плитка додає кухні чистий та сучасний вигляд, роблячи її більш привабливою.

Ергономіка техніки

Розміщення техніки на рівні очей – важлива умова комфорту. Наприклад, мікрохвильовка на правильній висоті дозволяє легко вставляти та діставати посуд, не нахиляючись і не напружуючи спину. Це особливо важливо, якщо готуєте часто або маєте високі шафи. Ергономічне розташування техніки зменшує навантаження на тіло і робить робочий процес більш зручним.

Меблі до стелі

Високі шафи, що доходять до стелі, дозволяють максимально використати вертикальний простір. Це допомагає розмістити речі, які рідко використовуються, зверху, і при цьому менше накопичується пилу на верхніх полицях. Такий підхід також створює відчуття більш організованої і акуратної кухні.



Встановіть меблі до стелі / Фото Pinterest

Розетки із захисною кришкою

Розетки з кришкою або захисними шторками – це просто, але ефективно. Вони роблять кухню безпечнішою для дітей, запобігають потраплянню води чи крихт всередину, і одночасно не зменшують зручності використання. Така дрібниця значно підвищує комфорт і безпеку щоденного життя.

Скільки розеток потрібно на кухні?

Дизайнер інтер'єру Владислав Шевко розповів, на кухні важливо правильно розрахувати кількість розеток, оскільки техніка використовується в різних зонах і нерідко одночасно.

Зазвичай фахівці виділяють щонайменше шість функціональних зон, для яких обов’язково потрібні розетки: робоча стільниця, зона мийки, варильна поверхня, холодильник, духовка та дрібна техніка. Правильне розташування й достатня кількість точок живлення допоможуть уникнути подовжувачів, перепадів навантаження та зайвого безладу на кухні.

Які кольори стануть головними трендами у 2026 році?

Експерти з інтер'єрного дизайну прогнозують, що класичні білі кухні вийдуть з моди до 2026 року. Ніжний персиковий та теракотовий кольори стануть популярними для створення затишної та сучасної атмосфери на кухні.