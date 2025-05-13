Краще не садити в контейнери: овочі, що потребують відкритого ґрунту

Вирощування овочів у контейнерах – чудовий варіант для тих, хто не має доступу до великої ділянки землі. Однак не всі культури однаково добре почуваються у горщиках.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, деякі овочі потребують багато простору для коріння, інші – для листя та плодів. Якщо контейнер занадто малий, рослина може не дати очікуваного врожаю. Які ж саме овочі краще вирощувати у відкритому ґрунті, розповідаємо далі.

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Гарбузи

Гарбузи мають дуже розгалужену кореневу систему, яка швидко заповнює простір навіть великого контейнера. Ці рослини можуть розростатися до 3 – 4,5 метра завширшки, тому для їхнього вирощування потрібна велика кількість добрив і місця. Інакше це може призвести до затримки росту й поганого плодоношення.

Кукурудза

Кукурудза виростає до 1,5 метра у висоту, й у контейнері їй бракує стійкості – сильний вітер може легко її повалити. Крім того, вона потребує щільної посадки, щоб ефективно запилюватися вітром. В умовах горщика це майже неможливо.

Морква

Довгокореневі сорти моркви не підходять для вирощування в контейнерах: корінь деформується або зупиняється в рості. Якщо ж іншого варіанту для посадки немає, краще обирати коротші гібридні сорти.

Капустяні (броколі, цвітна капуста)

Ці овочі мають потужну кореневу систему і потребують прохолодного клімату. В умовах контейнера важко контролювати температуру ґрунту – він нагрівається швидше, ніж відкритий ґрунт, що шкодить росту капустяних.

Для деяких культур краще підходить відкритий ґрунт / Фото Freepik

Часник

Хоча часник можна посадити в контейнер, це пов'язано з ризиками. У відкритому ґрунті він висаджується восени, щоб добре вкоренитися, а в контейнері більша ймовірність, що зубчики згниють через замерзання ґрунту.

Індетермінантні помідори

На відміну від детермінантних сортів, індетермінантні помідори не припиняють рости. Вони швидко перевищують розмір контейнера й вимагають частого поливу та підживлення. Для садівників це може стати надто складним завданням.

Спаржа

Ця багаторічна культура потребує простору для кореневища й сильної основи. У звичайному контейнері рослині буде надто тісно для нормального розвитку.

Селера

Селера вимоглива до вологи, сонячного світла та поживних речовин. Її складно підтримувати в умовах горщика протягом тривалого періоду – рослина росте повільно, а потреби в догляді великі.

До слова, якщо ви прагнете отримати багатий врожай, краще почати вирощування овочів вже зараз, особливу увагу звертаючи на швидкорослі культури.