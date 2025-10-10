Багато хто вважає, що гаряча вода – найкращий помічник у боротьбі з плямами, але фахівці попереджають: у деяких випадках вона може лише погіршити ситуацію.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, висока температура не завжди допомагає – іноді вона "закріплює" забруднення у волокнах тканини, роблячи їх практично невиведеними.

Чому гаряча вода не здатна впоратися з усіма плямами?

Експертка з прання та мийних засобів Джекі Ешлі пояснила, що гаряча вода здатна зробити білкові плями – від яєць, крові, поту, трави чи їжі – ще стійкішими.

Гаряча вода може призвести до того, що пляма затвердіє, замість того, щоб вимитися,

– зазначила вона.

Натомість фахівчиня радить завжди починати з обробки холодною водою та використовувати м'який мийний засіб.



Які плями потребують холодної води?

Білкові плями

Кров, молоко, яйця, грудне молоко, піт або м'ясний сік – усі ці забруднення належать до білкових. Вони реагують на тепло, тому гаряча вода лише "запікає" білок у волокнах тканини.

Плями від трави й землі

Такі забруднення містять органічні сполуки, які поводяться подібно до білкових плям. Почніть із полоскання холодною водою, щоб не дати плямі закріпитися.

Чорнило та фарба

При пранні в гарячій воді пігменти можуть розтікатися й проникати ще глибше у волокна. Краще промити пляму з вивороту холодною водою і прати окремо.

Вино, чай, ягоди й помідори

Ці продукти містять таніни – природні барвники, які "впікаються" у тканину під дією тепла. Тому прання в гарячій воді зробить плями стійкішими.

Як уникнути помилок під час прання?

Фахівці The Spruce радять завжди перевіряти етикетку одягу, а перед пранням плями спершу промити холодною водою або обробити м'яким засобом для виведення плям. Головне правило – не поспішати вмикати гарячу воду: у багатьох випадках вона лише погіршує ситуацію.

