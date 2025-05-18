5 популярних рослин, які можуть нашкодити будинку

Будинки, обплетені плющем чи дивовижними квітами, зачаровують погляд та вражають своєю красою. Однак такі рослини на будинках або поблизу них можуть створити серйозну загрозу.

Так, деякі з популярних і дуже гарних рослин можуть зашкодити дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Гліцинія

Гліцинія – дивовижна рослина, відома своїми елегантними каскадними квітами. Саме гліцинія прикрашала розкішний маєток з серіалу "Бріджертони".

Втім, гліцинія може серйозно нашкодити будинку. Оскільки рослина швидко росте, а нові товсті дерев'яні стебла з'являються дуже швидко. Ці стебла чинять тиск на стіни, водостоки та навіть дах. Це може сприяти появі нових щілин у стінах, пошкодити дах чи забити водостічні жолоби.

Крім того, якщо гліцинію посадити дуже близько до дому, то її коріння може з часом пошкодити фундамент. Відтак, саджаючи гліцинію біля дому, варто постійно доглядати за рослиною, щоб гарні квіти не стали причиною серйозних пошкоджень.



Чим може бути небезпечна гліцинія / Фото Unsplash

Бамбук

В Україні вирощують бамбук, але мало хто знає, що з ним треба бути дуже обережним. Ця рослина може проникати у сади, коріння розтягується на кілька метрів, а позбутися його не так просто. Так, у Великій Британії минулого літа багато людей зіткнулися з випадками, що коріння бамбука настільки розросталося, що руйнувало підлогу у будинках.

Тож, саджаючи бамбук у власному саду, слід враховувати, що він може завдати серйозних пошкоджень як фундаменту, так і самому будинку.



Чи може бамбук становити загрозу / Фото Unsplash

Англійський плющ

Англійський плющ – дуже поширена рослина, яку використовують для створення живих огорож чи декорування стін будинків. Вічнозелене листя створює особливий шарм, однак зовнішність – оманлива.

Плющ має сильні корені, які можуть пошкодити стіни, проникнути у щілини та зробити їх товщими. Крім того, гілки можуть зрушити дах.



Чи може плющ бути небезпечним для дому / Фото Unsplash

Високі дерева

Високі дерева роблять будь-яку ділянку гарнішою, затишнішою, а також додають тіні. Однак високі дерева також можуть стати причиною багатьох проблем.

Якщо дерева у висоту сягають понад 5 метрів, то вони становлять серйозну загрозу. По-перше, вони витягують велику кількість вологи, що може призвести до усадки чи зсувів ґрунту. По-друге, такі великі дерева мають дуже розлоге коріння, яке може пошкодити каналізаційні системи чи фундамент. По-третє, під час негоди великі дерева можуть серйозно пошкодити будинок.



Чому не варто садити великі дерева біля дому / Фото Unsplash

Жасмин

Жасмин – справжній улюбленець садів. Він має ніжні білі квіти та неповторний аромат, який огортає подвір'я. За цією красою можуть приховуватися серйозні наслідки, якщо не слідкувати за ростом рослини.

Жасмин також може забивати жолоби, водостічні труби, вентиляційні отвори або вентиляційні блоки, зменшуючи потік повітря та створюючи ідеальні умови для потрапляння води та появи цвілі. Саме тому важливо вчасно обрізати жасмин, аби він не ріс хаотично.



Чому не варто садити жасмин близько біля дому / Фото Unsplash

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