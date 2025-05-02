Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, не всі рослини легко піддаються такому способу розмноження. П’ять вуличних рослин, що добре ростуть із живців, розповідаємо далі.

До теми Рослина, яку варто посадити у своєму саду для здорового ґрунту

Герань

Герань приваблює яскравим і різноманітним цвітінням: рожевим, червоним, білим, фіолетовим, помаранчевим та навіть двоколірним.

Крім того, ці квіти чудово підходять для розмноження живцями, особливо з м’якої деревини – нових пагонів, які найкраще брати навесні чи влітку.

Також тримати живці герані краще в теплому, сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Регулярний, але помірний полив допоможе уникнути гниття коренів.

Лаванда

Ця багаторічна рослина відома не тільки ароматом, а й здатністю виживати в непростих умовах.

Живці лаванди краще заготовлювати наприкінці весни або на початку літа. Ідеальне середовище – піщаний, добре дренований ґрунт і яскраве сонце.

Важливо не перезволожувати ґрунт, адже лаванда чутлива до надлишку вологи.

М’ята

М’ята – одна з найпростіших у розмноженні рослин. Вона швидко вкорінюється у воді, після чого її можна пересадити в ґрунт.

М'ята є найлегшою рослиною для вирощування / Фото Freepik

Ця витривала багаторічна рослина легко розростається та підходить як для сонячних місць, так і для півтіні.

Однак слід враховувати, що м’ята любить вологу, хоча й варто уникати застою води, щоб запобігти гниттю.

Камелії

Камелії – це вічнозелені чагарники з густим листям і розкішними квітами. Їх живці добре вкорінюються за допомогою спеціального гормону, особливо якщо брати напівтверді стебла наприкінці літа або на початку осені.

Садити камелії краще ж в тінь або півтінь, використовуючи багатий, злегка кислий ґрунт, що добре пропускає вологу.

Цинії

Ці яскраві однорічники ідеально підходять для літнього саду. Вони легко вирощуються з живців, які потрібно брати з не цвітучих пагонів довжиною приблизно 15 сантиметрів.

Тим часом саджати цинії радять на добре освітлених місцях і слідкувати за появою борошнистої роси впродовж сезону.

До слова, якщо ви хочете отримати гарний сад, що також буде легким у догляді, бажано обирати місцеві рослини.