Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, не все растения легко поддаются такому способу размножения. Пять уличных растений, что хорошо растут из черенков, рассказываем дальше.

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Герань

Герань привлекает ярким и разнообразным цветением: розовым, красным, белым, фиолетовым, оранжевым и даже двухцветным.

Кроме того, эти цветы прекрасно подходят для размножения черенками, особенно из мягкой древесины – новых побегов, которые лучше всего брать весной или летом.

Также держать черенки герани лучше в теплом, солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Регулярный, но умеренный полив поможет избежать гниения корней.

Лаванда

Это многолетнее растение известно не только ароматом, но и способностью выживать в непростых условиях.

Черенки лаванды лучше заготавливать в конце весны или в начале лета. Идеальная среда – песчаный, хорошо дренированный грунт и яркое солнце.

Важно не переувлажнять почву, ведь лаванда чувствительна к избытку влаги.

Мята

Мята – одно из самых простых в размножении растений. Она быстро укореняется в воде, после чего ее можно пересадить в грунт.

Мята является самым легким растением для выращивания / Фото Freepik

Это выносливое многолетнее растение легко разрастается и подходит как для солнечных мест, так и для полутени.

Однако следует учитывать, что мята любит влагу, хотя и следует избегать застоя воды, чтобы предотвратить гниение.

Камелии

Камелии – это вечнозеленые кустарники с густой листвой и роскошными цветами. Их черенки хорошо укореняются с помощью специального гормона, особенно если брать полутвердые стебли в конце лета или в начале осени.

Сажать камелии лучше же в тень или полутень, используя богатую, слегка кислую почву, хорошо пропускающую влагу.

Циннии

Эти яркие однолетники идеально подходят для летнего сада. Они легко выращиваются из черенков, которые нужно брать с не цветущих побегов длиной примерно 15 сантиметров.

Между тем сажать циннии советуют на хорошо освещенных местах и следить за появлением мучнистой росы в течение сезона.

К слову, если вы хотите получить красивый сад, что также будет легким в уходе, желательно выбирать местные растения.