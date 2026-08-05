Сад у золотому світлі: 7 рослин, які особливо красиві на заході сонця

Перед заходом сонця сад ненадовго змінюється. Тепле вечірнє світло робить кольори глибшими, просвічує тонке листя та підкреслює легкі суцвіття, тому деякі рослини в цей час виглядають особливо красиво.

Ландшафтні дизайнери радять враховувати цей ефект ще під час планування клумб. Які рослини найкраще розкриваються в останніх променях сонця та де їх варто висадити, розповідає Homes & Gardens.

Де посадити рослини, щоб вечірнє світло підкреслило їхню красу?

"Золота година" дедалі частіше впливає на оформлення садів, адже господарі хочуть милуватися ділянкою саме тоді, коли повертаються додому й мають час відпочити. Тому рослини тепер обирають не лише за кольором квітів, а й за тим, який вигляд вони мають у променях низького сонця.

Вечірнє світло робить теплі кольори насиченішими, а трави, сухі суцвіття й золотисте листя отримують сяйливий контур,

– пояснила фахівчиня з рослин Джессіка Мерсер.

Найкраще такий ефект помітний, коли сонце падає на рослини збоку або світить крізь них ззаду. Мерсер радить кілька вечорів поспостерігати за ділянкою та знайти місця, куди потрапляють останні промені. Це може бути західна частина клумби, простір біля тераси, край садової доріжки або ділянка навпроти місця для відпочинку.

Висаджуйте багаторічники там, де вони отримуватимуть західне вечірнє сонце, й об'єднуйте їх у великі групи,

– порадила ландшафтна дизайнерка Керолайн Ервін.

Схожі групи можна повторити в різних частинах саду, щоб посадки виглядали цілісно. Водночас не обов'язково повністю переробляти клумбу, адже навіть кілька вдало розміщених рослин можуть помітно змінити її вигляд перед заходом сонця.

Декоративні трави й рудбекія оживають у теплих променях

Для саду "золотої години" добре підходять рослини з тонким листям, легкими суцвіттями й жовтими, помаранчевими або мідними відтінками. Коли сонце опускається нижче, воно підкреслює їхню фактуру й робить кольори виразнішими.

Декоративні трави, фактурне листя, помаранчеві та жовті квіти у вечірньому сонці здаватимуться ще яскравішими,

– зазначила Ервін.

Першим у добірці є схізахіріум волотистий (Schizachyrium scoparium). Його тонке листя та пухнасті насіннєві суцвіття красиво просвічуються, коли сонце падає збоку або ззаду. Сорт "Standing Ovation" має листя з пурпуровими кінчиками, яке додає посадкам кольору й легкого руху. Рослині потрібні сонячне місце та ґрунт, у якому не застоюється вода.

Схожий ефект створює просо прутоподібне сорту "Shenandoah". Його повітряні волоті коливаються навіть від слабкого вітру й добре підхоплюють вечірнє світло. Молоде синьо-зелене листя протягом сезону поступово набуває темно-червоних і пурпурових відтінків, а наприкінці літа над ним з'являються рожево-червоні суцвіття.

Більше яскравих барв додасть рудбекія. Її жовті та помаранчеві пелюстки особливо насичено виглядають у променях низького сонця. Рослина цвіте наприкінці літа й восени, приваблює бджіл та метеликів і найкраще розкривається на сонячній клумбі у великих групах.

Коралові квіти й сріблясте листя красиво підсвічуються на заході

Тепле вечірнє світло підходить і агастахе сорту "Kudos Coral". Рослина утворює коралово-рожеві трубчасті квіти й добре виглядає на передньому плані клумби або в контейнері біля тераси.

Під золотистим світлом вечірнього сонця її тепле забарвлення стає ще виразнішим,

– розповіла Ервін.

Ще один варіант – китайська бирючина сорту "Sunshine". Її дрібне золотисто-жовте листя стає яскравішим перед заходом сонця. Кущ можна посадити із західного боку ділянки або використати в груповій композиції. Найкраще він росте на сонячному місці з добре дренованим ґрунтом.

Для вечірнього саду важливий не лише колір, а й поверхня листя. Чистець візантійський, який також називають "овечими вушками", має великі м'які листки сіро-сріблястого відтінку. Коли сонце світить крізь них ззаду, світлий ворс стає помітнішим і навколо рослини з'являється тонкий сяйливий контур.

Фактурне листя чистецю особливо виділяється, коли його підсвічує сонце,

– пояснила Ервін.

Чистець росте невисоким щільним килимом, тому ним можна заповнити порожні місця на клумбі. Влітку над сріблястим листям з'являються колоски з фіолетовими квітами.

Завершує добірку місячниця, або лунарія. Після фіолетових квітів вона утворює плоскі насіннєві коробочки. Коли їхня зовнішня оболонка сходить, залишаються тонкі напівпрозорі пластинки, які мерехтять у низькому вечірньому світлі.

Місячниця може рости на сонці та в легкій півтіні. Її сухі коробочки залишаються декоративними й узимку, тому рослина прикрашає сад навіть після завершення цвітіння.