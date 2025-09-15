Літо минуло, однак це не означає, що пора садівництва завершилась. Ще достатньо часу, аби виростити трави, які вдало доповнюватимуть осінні страви, створюючи відчуття затишку.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, використовуючи хороший ґрунт та удобрення, а також дбаючи про освітлення, можна насолодитися гарним осіннім трав'яним садом. Які трави добре ростуть навіть у прохолоду, розповідаємо далі.

Які трави можна вирощувати восени?

Кінза

Кінза добре адаптується до прохолодного сезону, оскільки високі літні температури змушують рослину стрімко рости та утворювати насіннєву головку. Восени ж вона може розвиватися більш повільно, формуючи більше листя.

М'ята

Поки заморозки не переведуть її в стан спокою, м'ята буде наповнювати сад своїм ароматом та доповнюватиме осінні чаї. Вона може рости як у контейнерах, так і на грядках, оскільки не є надто чутливою до холодів.

Петрушка

Петрушка є обов'язковою для осіннього саду. Вона не боїться похмурої та прохолодної погоди, тож всю осінь зможе бути корисною прикрасою та смачним доповненням до страв.

Не всі трави бояться холоду / Фото Freepik

Шавлія

Шавлія любить прохолоду, але потребує сонця, щоб її листя добре розвивалося. Якщо знайти правильне місце для цієї рослини, її можна буде використовувати до перших сильних заморозків.

Чебрець

Існують сотні видів і сортів чебрецю, тож точно вдасться знайти свій для осіннього саду. Ця рослина невибаглива у догляді, але потребує повного сонця та добре дренованого або сухого ґрунту, тож варто подбати про умови росту для неї, аби насолоджуватися цією травою восени.

Які трави також можна висаджувати у саду?

У саду не обов'язково вирощувати тільки декоративні трави чи ті, що використовують для приготування їжі. Крім цього, можна облаштувати чайний куточок з рослинами для заварювання.

Для такого саду варто надавати перевагу ромашці, ехінацеї, м'яті, трояндам, лаванді, лемонграсу і календулі, а також облаштовувати зручне місце для відпочинку за чашечкою чаю.