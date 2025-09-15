Лето прошло, однако это не значит, что пора садоводства завершилась. Еще достаточно времени, чтобы вырастить травы, которые удачно дополнят осенние блюда, создавая ощущение уюта.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, используя хорошую почву и удобрения, а также заботясь об освещении, можно насладиться хорошим осенним травяным садом. Какие травы хорошо растут даже в прохладу, рассказываем дальше.

Какие травы можно выращивать осенью?

Кинза

Кинза хорошо адаптируется к прохладному сезону, поскольку высокие летние температуры заставляют растение стремительно расти и образовывать семенную головку. Осенью же она может развиваться более медленно, формируя больше листьев.

Мята

Пока заморозки не переведут ее в состояние покоя, мята будет наполнять сад своим ароматом и дополнять осенние чаи. Она может расти как в контейнерах, так и на грядках, поскольку не слишком чувствительна к холодам.

Петрушка

Петрушка является обязательным для осеннего сада. Она не боится пасмурной и прохладной погоды, поэтому всю осень сможет быть полезным украшением и вкусным дополнением к блюдам.

Не все травы боятся холода / Фото Freepik

Шалфей

Шалфей любит прохладу, но нуждается в солнце, чтобы его листья хорошо развивалось. Если найти правильное место для этого растения, его можно будет использовать до первых сильных заморозков.

Тимьян

Существуют сотни видов и сортов тимьяна, поэтому точно удастся найти свой для осеннего сада. Это растение неприхотливое в уходе, но требует полного солнца и хорошо дренированной или сухой почвы, поэтому стоит позаботиться об условиях роста для нее, чтобы наслаждаться этой травой осенью.

Какие травы можно высаживать в саду?

В саду не обязательно выращивать только декоративные травы или те, что используют для приготовления пищи. Кроме этого, можно обустроить чайный уголок с растениями для заваривания.

Для такого сада стоит отдавать предпочтение ромашке, эхинацеи, мяты, розам, лаванде, лемонграссу и календуле, а также обустраивать удобное место для отдыха за чашечкой чая.