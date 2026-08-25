Не бояться морозів до -12 градусів: що посадити восени для рясного врожаю навесні

Осінь – вдалий час не лише для прибирання городу, а й для нових посадок. Деякі пряні трави добре приживаються перед зимою, а навесні знову починають рости. Садівниця Ніколь Джонсі Берк розповіла, які культури варто висадити вже зараз.

За словами засновниці Gardenary та авторки книги "Відродження городництва" Ніколь Джонсі Берк, трави належать до невибагливих рослин, тому восени вони можуть стати хорошим вибором навіть для садівників-початківців. Головне правило для багаторічних культур – дати їм достатньо часу на укорінення до приходу холодів.

Важливо! Якщо рослина встигне провести в ґрунті приблизно 6–8 тижнів, вона матиме значно більше шансів успішно пережити зиму.

Що варто посадити вже зараз?

Кінза та кріп: не бійтеся прохолоди

Попри те, що кінзу часто вирощують улітку, спека їй не дуже подобається. При високих температурах рослина швидко починає цвісти та формувати насіння, через що листя стає менш придатним для кулінарії.

Тому осінь – один з найкращих періодів для посіву кінзи. У прохолодну погоду вона може довше нарощувати зелену масу. Схожа ситуація і з кропом. Він добре почувається за помірної температури, а прохолодна осіння погода допомагає довше зберігати ніжну зелень.



Кінза у прохолодну погоду може довше нарощувати зелену масу / Фото Unsplash

Шавлія, чебрець та орегано переживуть зиму

Якщо хочеться посадити трави один раз і отримувати врожай кілька сезонів, варто звернути увагу на багаторічні види. Шавлія, чебрець та орегано належать до морозостійких трав. У холодні періоди їхня надземна частина може частково відмирати, але за сприятливих умов навесні рослини знову відростають.

Особливо зручно висадити їх восени готовою розсадою. Так рослинам не потрібно витрачати час на пророщування насіння, і вони встигають краще вкоренитися до зими.



Орегано краще висаджувати готовою розсадою / Фото Unsplash

Розмарин: не все так однозначно

З розмарином ситуація дещо складніша. Це теплолюбна середземноморська рослина, яка гірше переносить мороз, ніж чебрець чи шавлія. За сприятливих умов розмарин може витримувати морози приблизно до -12 градусів, але багато залежить від конкретного сорту, вологості ґрунту та захищеності місця. Тому в холодних регіонах його краще вирощувати у контейнері та на зиму переносити в приміщення.



Розмарин гірше переносить холод / Фото Unsplash

Цибуля-шалот теж підходить для осінньої посадки

Ще один варіант – цибуля-шалот. Її можна висаджувати восени, щоб рослина встигла укоренитися до холодів. Узимку надземна частина може загинути, але за сприятливих умов рослина відновлюється навесні.



Цибуля-шалот підходить для осінньої посадки / Фото Unsplash

Як посадити трави, щоб вони пережили зиму?

Для осінніх посадок найважливіше – не перезволожити рослини. Більшість пряних трав набагато гірше переносить застій води, ніж прохолоду. Якщо вирощуєте трави в контейнері, обов'язково обирайте місткість із дренажними отворами.

Для першого трав'яного саду Берк радить використовувати один достатньо великий контейнер, замість того щоб розставляти десятки маленьких горщиків. Багаторічні трави можна вирощувати з насіння, але це довший процес. Для осінньої посадки простіше придбати готову розсаду, щоб рослини встигли сформувати коріння до зими.