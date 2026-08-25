По словам основательницы Gardenary и автора книги "Возрождение огородничества" Николь Джонси Берк, травы относятся к неприхотливым растениям, поэтому осенью они могут стать хорошим выбором даже для начинающих садоводов. Главное правило для многолетних культур – дать им достаточно времени на укоренение до наступления холодов.

Важно! Если растение успеет провести в почве примерно 6–8 недель, у него будет гораздо больше шансов успешно пережить зиму.

Что стоит посадить уже сейчас?

Кинза и укроп: не бойтесь прохлады

Несмотря на то, что кинзу часто выращивают летом, жара ей не очень нравится. При высоких температурах растение быстро начинает цвести и формировать семена, поэтому листья становятся менее пригодными для кулинарии.

Поэтому осень – один из лучших периодов для посева кинзы. В прохладную погоду она может дольше наращивать зеленую массу. Похожая ситуация и с укропом. Он хорошо себя чувствует при умеренной температуре, а прохладная осенняя погода помогает дольше сохранять нежную зелень.

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Кинза в прохладную погоду может дольше наращивать зеленую массу / Фото Unsplash

Шалфей, тимьян и орегано переживут зиму

Если хочется посадить травы один раз и получать урожай несколько сезонов, стоит обратить внимание на многолетние виды. Шалфей, тимьян и орегано относятся к морозостойким травам. В холодные периоды их надземная часть может частично отмирать, но при благоприятных условиях весной растения снова отрастают.

Особенно удобно высаживать их осенью готовой рассадой. Так растениям не нужно тратить время на проращивание семян, и они успевают лучше укорениться к зиме.



Орегано лучше высаживать готовой рассадой / Фото Unsplash

Розмарин: не все так однозначно

С розмарином ситуация несколько сложнее. Это теплолюбивое средиземноморское растение, которое хуже переносит мороз, чем тимьян или шалфей. При благоприятных условиях розмарин может выдерживать морозы примерно до -12 градусов, но многое зависит от конкретного сорта, влажности почвы и защищенности места. Поэтому в холодных регионах его лучше выращивать в контейнере и на зиму переносить в помещение.



Розмарин хуже переносит холод / Фото Unsplash

Лук-шалот тоже подходит для осенней посадки

Еще один вариант – лук-шалот. Его можно высаживать осенью, чтобы растение успело укорениться до наступления холодов. Зимой надземная часть может погибнуть, но при благоприятных условиях растение восстанавливается весной.



Лук-шалот подходит для осенней посадки / Фото Unsplash

Как посадить травы, чтобы они пережили зиму?

Для осенней посадки самое важное – не переувлажнять растения. Большинство пряных трав гораздо хуже переносит застой воды, чем прохладу. Если выращиваете травы в контейнере, обязательно выбирайте емкость с дренажными отверстиями.

Для первого травяного сада Берк советует использовать один достаточно большой контейнер, вместо того чтобы расставлять десятки маленьких горшков. Многолетние травы можно выращивать из семян, но это более длительный процесс. Для осенней посадки проще приобрести готовую рассаду, чтобы растения успели сформировать корневую систему к зиме.