Ніщо не вічне: скільки у середньому служать різні меблі

Як і будь-яка інша річ, меблі з часом старіють, зношуються та втрачають свою привабливість. Кожна річ має свій термін служби, тому час від часу елементи інтер'єру теж слід оновлювати.

Скільки служать різні меблі – повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Скільки можуть прослужити різні меблі

Очевидно, що строк служби меблів залежить від умов експлуатації, якості матеріалів та догляду. Так, експерти називають наступний приблизний строк служби:

М'які меблі (дивани, крісла, пуфи) можуть прослужити від 5 до 10 років. Цей тип меблів зношується швидше за інші, адже використовується щодня, піддаються впливу вологи, ваги та пилу.

Ліжко у середньому може прослужити 10 – 15 років. Втім, якщо у домі є маленькі діти чи домашні улюбленці, то строк служби може скоротитися, адже вони можуть пошкодити меблі чи навіть зламати. Також слід пам'ятати, що матрац може прослужити набагато менше, якщо виконаний з неякісних матеріалів. Також варто стежити, аби ламелі не пошкодилися та не зламалися.

Дерев'яні меблі (комоди, шафи, тумби) можуть експлуатуватися від 15 до 20 років. Вони стійкі до зношення, якщо виготовлені з дійсно якісних матеріалів. Щоб продовжити строк служби меблів, важливо не перевантажувати полиці та петлі меблів.

Кухонні гарнітури служать до 30 років. Якщо меблі виготовлені з міцних матеріалів, то вони можуть прослужити і довше. Однак варто пам'ятати, що вплив вологи, жиру та різних температур може суттєво скорочувати строк служби.

Що впливає на стан меблів

Обираючи меблі, варто пам'ятати, що натуральне дерево, метал чи шкіра будуть служити набагато довше, аніж аналоги з ДСП та МДФ. Однак, щоб будь-які меблі служили якомога довше їх слід регулярно чистити та обробляти, аби захистити від передчасного старіння та швидкого зношення.

Часто буває, що меблі пошкоджуються під час транспортування чи ремонтних робіт. У таких випадках їх можна реставрувати – перефарбувати чи обтягнути новою тканиною.

До слова, нещодавно у мережі жінка опублікувала редизайн старих меблів. Так, блогерка перетворила знищений диван на стильний предмет меблів.