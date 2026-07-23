Більше жодних кухонних островів: новий тренд робить кухню значно зручнішою

Кухонний острів, який роками був символом сучасного інтер'єру, поступово втрачає статус головного тренду. Дизайнери дедалі частіше відмовляються від масивних конструкцій на користь більш практичних рішень, які краще відповідають потребам повсякденного життя.

Як наголошує видання Kobieta.gazeta, сьогодні кухня вже не сприймається лише як місце для приготування їжі. Вона стала простором, де працюють, спілкуються, проводять час із родиною та друзями. Саме тому на перший план виходять комфорт і функціональність.

Чому кухонні острови виходять із моди?

Протягом багатьох років кухонний острів вважався ознакою стильного та дорогого ремонту. Проте на практиці він має й чимало недоліків. Насамперед великі острови займають багато місця, особливо в квартирах із невеликою площею.

Через це пересуватися кухнею стає менш зручно, а кільком людям одночасно користуватися простором буває складно. Ще один мінус – високі барні стільці, які не завжди комфортні для дітей, літніх людей чи тривалих сімейних посиденьок.

Крім того, все більше власників житла відмовляються від інтер'єрів, створених насамперед для красивих фотографій у соцмережах, і віддають перевагу рішенням, які справді зручні у повсякденному житті.

Яке рішення стає новим трендом?

У 2026 році популярності набирають гібридні кухонні столи, які одночасно виконують функції робочої поверхні та обіднього столу. Такі столи мають звичайну висоту, тому до них підходять стандартні стільці, які значно комфортніші за барні.



Який тренд приходить на зміну кухонному острову / Фото Pinterest

У чому перевага таких конструкцій?

Вони дозволяють не лише готувати, а й працювати за ноутбуком, допомагати дітям із домашніми завданнями або збиратися всією родиною за одним столом. Ще одна перевага – універсальність. Гібридний стіл легко стає центром кухні, не перевантажуючи простір.

Простота та натуральні матеріали

Новий тренд також підтримує популярність природних матеріалів. Для таких столів дедалі частіше використовують натуральне дерево, камінь або їхні сучасні аналоги. Дизайнери зазначають, що подібні рішення добре поєднуються з концепцією повільного життя (slow living), яка робить акцент на комфорті, затишку та мінімалізмі замість швидкоплинних трендів.

Не лише красиво, а й практично

Попри лаконічний вигляд, сучасні гібридні столи часто оснащують прихованими шухлядами, полицями та додатковими місцями для зберігання кухонного приладдя. Це допомагає підтримувати порядок без великої кількості громіздких шаф.

Фахівці також зазначають, що простий дерев'яний стіл легше адаптувати до майбутніх змін інтер'єру, ніж великий кухонний острів, який часто стає центральним і незмінним елементом кухні. У результаті дизайн кухонь дедалі більше зміщується від демонстративної розкоші до практичності.