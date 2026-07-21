Скляні перегородки у душовій втрачають популярність: дизайнери назвали практичні альтернативи

Скляні перегородки вже багато років залишаються символом сучасної ванної кімнати. Однак останнім часом дизайнери все частіше відмовляються від цього рішення на користь більш практичних і простих у догляді альтернатив.

Як пише Kobieta.gazeta, нові тренди роблять ставку не лише на естетику, а й на комфорт у повсякденному користуванні. Фахівці зазначають, що сучасні рішення допомагають ефективніше використовувати простір, особливо у невеликих квартирах, а також значно спрощують прибирання.

Чому скляні перегородки виходять із моди?

Головною причиною зміни трендів дизайнери називають складний догляд за прозорим склом. На його поверхні швидко з'являються сліди від води, мильні розводи та вапняний наліт, через що душову кабіну доводиться регулярно очищати. Саме тому власники квартир дедалі частіше шукають рішення, які виглядають сучасно, але потребують менше часу на прибирання.

Плиткові перегородки

Однією з найпопулярніших альтернатив стали невисокі перегородки, облицьовані тією ж плиткою, що й решта ванної кімнати. Таке рішення захищає приміщення від бризок, не перекриває світло та створює відчуття єдиного простору. Крім того, перегородку можна використати як практичну полицю для шампунів, гелів для душу та косметики, що особливо зручно у компактних ванних кімнатах.



Перегородка у душі може бути з плитки / Фото Pinterest

Складані та розсувні конструкції

Для невеликих санвузлів дизайнери рекомендують звернути увагу на складані, розсувні або знімні двері для душової зони. Після купання їх можна легко скласти або відсунути до стіни, звільнивши більше вільного простору. Таке рішення дозволяє максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр і робить ванну кімнату більш функціональною.



Для невеликих санвузлів добре підійдуть складані або розсувні двері / Фото Pinterest

Рифлене скло

Тим, хто не хоче повністю відмовлятися від скла, експерти радять звернути увагу на рифлені моделі. Завдяки фактурній поверхні вони розсіюють світло, забезпечують більше приватності та приховують плями від води, відбитки пальців і вапняний наліт. У результаті догляд за такою перегородкою стає значно простішим, ніж за класичним прозорим склом.



Рифлені моделі скла виглядають дорого і сучасно / Фото Pinterest

Шторки для душу

Ще одна несподівана тенденція – повернення шторок для душу. Але йдеться вже не про пластикові моделі минулих років. Сучасні шторки виготовляють із вологостійкого текстилю, зокрема спеціально обробленої бавовни або льону. Вони легко перуться, швидко висихають і представлені у великій кількості кольорів, фактур і принтів.

Дизайнери наголошують, що сьогодні текстильні шторки можуть стати не лише практичним рішенням, а й стильним акцентом у ванній кімнаті, допомагаючи зробити інтер'єр затишнішим і більш індивідуальним.