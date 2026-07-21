Как пишет Kobieta.gazeta, новые тренды делают ставку не только на эстетику, но и на комфорт в повседневном использовании. Эксперты отмечают, что современные решения помогают эффективнее использовать пространство, особенно в небольших квартирах, а также значительно упрощают уборку.

Почему стеклянные перегородки выходят из моды?

Главной причиной смены трендов дизайнеры называют сложный уход за прозрачным стеклом. На его поверхности быстро появляются следы от воды, мыльные разводы и известковый налет, из-за чего душевую кабину приходится регулярно очищать. Именно поэтому владельцы квартир все чаще ищут решения, которые выглядят современно, но требуют меньше времени на уборку.

Плиточные перегородки

Одной из самых популярных альтернатив стали невысокие перегородки, облицованные той же плиткой, что и остальная часть ванной комнаты. Такое решение защищает помещение от брызг, не перекрывает свет и создает ощущение единого пространства. Кроме того, перегородку можно использовать как практичную полку для шампуней, гелей для душа и косметики, что особенно удобно в компактных ванных комнатах.



Перегородка в душе может быть из плитки / Фото Pinterest

Складные и раздвижные конструкции

Для небольших санузлов дизайнеры рекомендуют обратить внимание на складные, раздвижные или съемные двери для душевой зоны. После купания их можно легко сложить или отодвинуть к стене, освободив больше свободного пространства. Такое решение позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр и делает ванную комнату более функциональной.



Для небольших санузлов хорошо подойдут складные или раздвижные двери / Фото Pinterest

Рифленое стекло

Тем, кто не хочет полностью отказываться от стекла, эксперты советуют обратить внимание на рифленые модели. Благодаря фактурной поверхности они рассеивают свет, обеспечивают большую приватность и скрывают водяные пятна, отпечатки пальцев и известковый налет. В результате уход за такой перегородкой становится значительно проще, чем за классическим прозрачным стеклом.



Рифленые модели стекла выглядят дорого и современно / Фото Pinterest

Шторки для душа

Еще одна неожиданная тенденция – возвращение занавесок для душа. Но речь идет уже не о пластиковых моделях прошлых лет. Современные занавески изготавливают из влагостойкого текстиля, в частности из специально обработанного хлопка или льна. Они легко стираются, быстро высыхают и представлены в большом количестве цветов, фактур и принтов.

Дизайнеры отмечают, что сегодня текстильные занавески могут стать не только практичным решением, но и стильным акцентом в ванной комнате, помогая сделать интерьер уютнее и более индивидуальным.