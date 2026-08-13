Не вгадуйте навмання: на якій висоті насправді потрібно встановлювати змішувач для душу

Висота встановлення душового змішувача може здаватися дрібницею під час ремонту, однак саме від неї значною мірою залежить щоденний комфорт. Якщо розташувати його занадто низько або високо, користуватися душем буде менш зручно.

LoveDeco розповідає, на що варто звернути увагу під час монтажу.

На якій висоті встановлювати змішувач?

У більшості випадків змішувач для душу рекомендують монтувати на висоті приблизно 100 – 120 сантиметрів від рівня чистової підлоги. Таке розташування вважається зручним компромісом між доступністю та функціональністю.

Змішувач на цій висоті легко вмикати та регулювати, не нахиляючись надмірно і не піднімаючи руку занадто високо. Крім того, правильне розташування елементів душової системи допомагає зробити користування водою комфортнішим. Втім, зазначені значення не варто сприймати як жорстке правило.

Один із головних факторів під час монтажу – зріст користувачів. Якщо душем користуються люди різного зросту, варто орієнтуватися на найбільш комфортне для всіх положення. Наприклад, стандартна висота може бути зручною для більшості дорослих, але для дуже високих або невисоких людей змішувач можна розташувати дещо інакше.



На якій висоті встановлювати змішувач / Фото Unsplash

Що ще варто врахувати?

На остаточне розташування змішувача впливає не лише зріст мешканців. Значення мають також конструкція душу, наявність ванни, розмір душової кабіни та тип сантехніки. Якщо встановлюється ванна зі змішувачем, його висоту потрібно узгодити з висотою бортика ванни та розташуванням душової лійки.

У разі використання вбудованої душової системи розташування окремих елементів можна продумати ще точніше. При цьому важливо заздалегідь визначити, де будуть змішувач, ручна лійка, верхній душ та інші компоненти системи. Не варто також забувати про дверцята душової кабіни та інші елементи інтер'єру. Змішувач має не заважати комфортному користуванню душем.