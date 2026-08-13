LoveDeco рассказывает, что стоит обратить внимание при монтаже.

На какой высоте устанавливать смеситель?

В большинстве случаев смеситель для душа рекомендуется монтировать на высоте примерно 100 – 120 сантиметров от уровня чистового пола. Такое расположение считается удобным компромиссом между доступностью и функциональностью.

Смеситель на этой высоте легко включать и регулировать, не наклоняясь чрезмерно и не поднимая руку слишком высоко. Кроме того, правильное расположение элементов душевой системы помогает сделать пользование водой более комфортным. Впрочем, указанные значения не стоит воспринимать как жесткое правило.

Один из главных факторов при монтаже – рост пользователей. Если душем пользуются люди разного роста, стоит ориентироваться на наиболее комфортное для всех положение. Например, стандартная высота может быть удобной для большинства взрослых, но для очень высоких или невысоких людей смеситель можно расположить несколько иначе.

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На какой высоте устанавливать смеситель / Фото Unsplash

Что еще стоит учесть?

На окончательное расположение смесителя влияет не только рост жильцов. Значение имеют также конструкция душа, наличие ванны, размер душевой кабины и тип сантехники. Если устанавливается ванна со смесителем, его высоту нужно согласовать с высотой бортика ванны и расположением душевой лейки.

В случае использования встроенной душевой системы расположение отдельных элементов можно продумать еще точнее. При этом важно заранее определить, где будут смеситель, ручная лейка, верхний душ и другие компоненты системы. Не стоит также забывать о дверцах душевой кабины и других элементах интерьера. Смеситель не должен мешать комфортному пользованию душем.