Секрет ідеального перегляду: на якій висоті вішати телевізор

Від того, на якій висоті встановити телевізор, залежатиме комфортний перегляд улюблених фільмів та серіалів. Так, щоб не затікала шия і не втомлювалися очі, телевізор варто встановлювати за власними розрахунками.

Як розрахувати, на якій висоті вішати телевізор, повідомляє 24 Канал.

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На якій висоті повішати телевізор

Щоб визначити, на якій висоті повішати телевізор, слід врахувати кілька аспектів. Мовиться про діагональ самого телевізора, відстань до місця, звідки дивитися, та кут огляду. Загалом, телевізори різних діагоналей варто вішати за наступними рекомендаціями:

центр екрана повинен розташовуватися на висоті від 100 до 120 сантиметрів від підлоги,

чим більший дисплей, тим вища точка кріплення техніки,

кут нахилу – не більше ніж 15 градусів,

відстань до глядача – приблизно 2 – 3 діагоналі пристрою.

До прикладу, якщо телевізор має діагональ 55 дюймів, то висота такого пристрою дорівнює 70 сантиметрів. Далі слід виміряти відстань від очей до підлоги у сидячому положені. Зазвичай – це близько 110 сантиметрів.

Далі слід розрахувати висоту, на якій вішати телевізор. Для цього варто від відстані висоти очей від підлоги (110 сантиметрів) відняти половину від висоти дисплея (35 сантиметрів). У результаті вийде 75 сантиметрів – це саме та висота, на якій варто вішати телевізор.

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Варто враховувати, що у різних кімнатах телевізор слід вішати на різній висоті. Описана вище формула пасує для розрахунку встановлення телевізора у вітальні. У спальні та на кухні його слід ставити на іншій висоті, враховуючи умови перегляду телевізора.

Раніше 24 Канал розповів, що деяка побутова техніка суттєво збільшує рахунки, адже споживає багато електроенергії. Відтак, енергоефективне використання цих приладів може зменшити рахунки за електроенергію.