Світлі чи темні шви на підлозі: який варіант обрати

Під час укладання плитки чи ламінату вибір кольору швів часто здається дрібницею. Але насправді цей нюанс може суттєво вплинути на зовнішній вигляд підлоги та загальне сприйняття простору.

Світлі або темні шви – це не просто естетичне рішення, а вибір, який має практичне значення. У чому різниця між ними, які переваги та недоліки має кожен варіант, і як обрати найкращий саме для вашого інтер’єру, розповідає 24 Канал.

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Світлі шви

Такі шви візуально розширюють простір, особливо в поєднанні зі світлою плиткою або ламінатом, чим роблять підлогу цілісною та повітряною. Це ідеальне рішення для невеликих приміщень, де важливо зберегти відчуття простору.

Також світлі шви не привертають до себе увагу, тому малюнок плитки чи текстура покриття залишаються в центрі композиції.

Крім того, вони підходять до класичних та мінімалістичних інтер'єрів. Світлі шви добре виглядають у стилях, де домінує спокій і стриманість.

Водночас вони не позбавлені недоліків. На світлих швах краще видно пил, бруд та плями. Вони потребують регулярного догляду, особливо в прохідних зонах або на кухні.

На додачу вони можуть з часом жовтіти. Особливо це стосується силіконових або епоксидних затирок білого кольору.

Темні шви

Темні шви чітко окреслюють кожен елемент покриття, підкреслюють геометрію укладання та створюють яскравий візуальний ритм.

Іншою перевагою є те, що на них менше видно забруднення. На темній затирці не так помітні пил, жир або інші плями – це практичне рішення для кухонь, прихожих або комерційних приміщень.

Разом з цим такі шви добре поєднуються з темною плиткою. Якщо плитка темна або з насиченим малюнком, темна затирка виглядає більш органічно.

Попри це у малих кімнатах темні шви можуть створювати відчуття дроблення підлоги, роблячи простір менш цілісним, а також вони потребують точності при укладці. Темна затирка підкреслює всі нерівності між плитками або дефекти швів, тож укладка має бути ідеальною.

Як обрати колір затирки

Орієнтуйтеся на кілька критеріїв:

Колір підлогового покриття. Для світлої плитки краще підходять світлі шви, щоб зберегти однорідність. Для темної плитки – темні або сірі шви, які виглядають природніше.

Стиль інтер’єру. Світлі шви – для скандинавського, класичного, мінімалістичного стилю. Темні – для лофту, індастріалу, сучасного дизайну з акцентами.

Практичність. У ванній, на кухні чи в передпокої краще обирати темніші шви – вони менше забруднюються. У вітальні чи спальнях, де менше навантаження, світлі шви виглядають легше й елегантніше.

Бажаний ефект. Хочете "розчинити" плитку – обирайте шви в тон. Хочете підкреслити геометрію – контрастні темні шви допоможуть створити потрібний акцент.

До слова, щоб шви виглядали гарно, важливо спершу визначитися з кольором підлоги, уникаючи непрактичних відтінків.