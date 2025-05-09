Чи повинні штори торкатися підлоги: думки дизайнерів

Вибір штор – це не лише питання стилю чи кольору. Одне з найчастіших питань, яке виникає під час оформлення інтер’єру: якої довжини мають бути штори?

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, багато власників житла вагаються, чи мають штори торкатися підлоги, зависати над нею, чи закінчуватися вище? Що про це кажуть професійні дизайнери, розповідаємо далі.

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Ідеальна довжина штор

Більшість фахівців погоджуються: штори повинні або ледь торкатися підлоги, або злегка нависати над нею. Дизайнерка Кетлін Грувер з США вважає, що саме така довжина створює найбільш охайний та завершений вигляд.

Її підтримує і колега Саллі Лорд. Вона завжди розміщує штори так, щоб вони звисали приблизно на 1,5 сантиметра над підлогою.

Водночас для тих, хто шукає драматичніший ефект, дизайнерка Палома Контрерас радить дозволити шторам створювати невеликий "розрив" – до 2 сантиметрів тканини, що лежить на підлозі.

Чому довжина так важлива

На перший погляд, може здатися, що різниця в кілька сантиметрів не має значення, але саме ці деталі формують загальне враження від інтер’єру.

Довжина штор впливає на остаточний вигляд житла / Фото Freepik

Занадто короткі штори можуть виглядати незграбно або так, ніби про них просто забули. Занадто довгі – ризикують виглядати недбало, збирати пил і втрачати форму.

Елегантність у деталях

Штори, що ледь торкаються підлоги, створюють відчуття вишуканості й гармонії. Кетлін Грувер наголошує, що це одна з тих дрібниць, які можуть справді поліпшити простір. Такий варіант водночас виглядає стильно, тепло і затишно.

Теа Блох-Ніл, засновниця магазину з товарами для дому, звертає увагу ще на одну важливу перевагу: правильна довжина штор візуально видовжує стіни, формує простір і допомагає приховати непривабливі елементи – розетки, дроти чи щілини.

На її думку, штори – це як рамка для картини: вони мають завершувати композицію, а не обриватися в незрозумілому місці.

До речі, ідеальна довжина штор – це не єдиний секрет успіху. Не менш важливим є колір текстилю, який легко обрати для свого житла за допомогою колірного кола.