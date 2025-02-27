Як правильно налаштувати температуру опалення навесні: поради для комфорту та економії

Оскільки температура нарешті починає підвищуватися, а сонце проводить більше часу на небі, багато хто менше турбується про налаштування системи опалення.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, весняні коливання температури з ранку до вечора можуть бути значними, тому варто знати, як правильно налаштувати систему. Це допоможе зберегти комфорт у будинку та заощадити кошти. Які ж позначки тепла вдома ідеальні для весни, розповідаємо далі.

До теми Скільки електрообігрівачів треба для опалення будинку: 5 факторів, що допоможуть зорієнтуватися

Яка ідеальна температура для весни

Експерти рекомендують встановлювати температуру опалення в межах 20 – 21°C у період неспання. Це комфортний рівень, який не створює зайвого навантаження на систему.

На ніч же можна знижувати температуру до 16 – 19°C. Це забезпечить комфортний сон, дозволяючи організму природно знижувати температуру перед сном. У занадто теплій або занадто холодній кімнаті сон може бути неспокійним.

Що робити, коли вас немає вдома

Фахівці радять уникати різких змін температури, якщо ви відсутні короткий час (менше ніж 8 годин). Наприклад, якщо ви йдете на роботу, краще не вимикати систему повністю, а підтримувати стабільний рівень температури.

Регулювання системи опалення дозволяє заощаджувати кошти / Фото Freepik

Якщо ж ви відсутні кілька днів, можна налаштувати систему опалення таким чином:

У холодну погоду – 4 – 10°C, щоб уникнути промерзання труб.

У теплу погоду – можна вимкнути систему, щоб зменшити витрати.

5 порад для економії енергії навесні

Аби заощаджувати на опаленні навесні, переконайтеся, що всі вікна та двері щільно закриті, щоб уникнути втрати тепла або проникнення холоду.

За потреби відкривайте вікна для природної вентиляції або використовуйте сонячне світло для обігріву в прохолодні дні.

Також інвестуйте в програмований термостат. Це дозволить автоматично змінювати температуру залежно від часу доби, зменшуючи витрати.