Вибір нової підлоги може бути одним із найскладніших етапів ремонту. Адже не всі варіанти покриття однаково практичні.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, деякі типи підлоги, хоча й естетичні та красиві, мають тенденцію притягувати бруд, пил та сліди взуття. Яких покриттів краще уникати, розповідаємо далі.

Від якої підлоги краще відмовитись?

Глянцеві темні тверді породи дерева

Більшість дизайнерів кажуть, що глянцеві тверді породи деревини – це варіант підлогового покриття, якого слід уникати. Хоча вони можуть виглядати елегантно та вишукано, вони підкреслюють кожну порошинку, слід та подряпину, особливо в місцях з високою прохідністю або в будинках з дітьми чи домашніми тваринами.

Будь-яке глянцеве покриття

Будь-яка глянцева підлога потребуватиме ретельного догляду. Незалежно від того, чи це ламінат, плитка чи паркет, вони можуть спочатку виглядати розкішно, але вони як магніти притягують пил, бруд, залишають сліди від ніг та потертості.

Не вся гарна підлога насправді є практичною / Фото Freepik

Полірований бетон

Така підлога – це велика помилка. Полірований темний бетон може виглядати гладко, але кожна смуга та пляма від води на ньому виділяються.

Суцільна біла плитка

Звичайна біла плитка може здаватися вигідним та стильним рішенням, але насправді вона може зробити бруд і потертості неможливими для ігнорування.

Глянцевий мармур

Глянцеві мармурові підлоги можуть виглядати досить розкішно, але вони потребують ретельного очищення та не є найдовговічнішим вибором.

До слова, важливий не тільки вибір матеріалу. Є кольори підлоги, яких краще уникати у щоденному побуті, адже це непрактичне рішення.