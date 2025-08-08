Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, з часом таке покриття видає свій вік, якщо за ними належним чином не доглядати. Як оновити паркет вдома, розповідаємо далі.

Як подарувати друге життя дерев'яній підлозі?

Правильне глибоке очищення

Більшість людей не має часу на ретельне чищення дерев’яних підлог щотижня, тому робить швидке повторне чищення, яке може залишити частини засобів для миття та бруду, що накопичуються з часом, надаючи поверхні тьмяного та втомленого вигляду. Однак, якщо ви приділите час дійсно ретельному чищенню, ви можете побачити, що підлоги виглядають фантастично.

Для цього приберіть усе з підлоги та пересуньте меблі, щоб витерти пил з усіх поверхонь злегка вологою шваброю або тканиною з мікрофібри. Якщо швабра сильно забрудниться під час роботи, ретельно промийте її теплою водою та відтисніть, щоб видалити зайву воду. Брудна швабра просто переміщує бруд, а не видаляє його.

Далі наповніть раковину або відро теплою водою та засобом для чищення, призначеним для твердих порід деревини. Цей тип засобу для чищення не залишає липкого залишку, який би змащував підлогу та притягував бруд. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій щодо змішування на етикетці продукту. Занурте швабру з мікрофібри в розчин і працюйте на невеликих ділянках, часто промиваючи швабру.

Після завершення прибирання кожної секції візьміть чисту, суху швабру або тканину з мікрофібри, щоб відполірувати підлогу до блиску.

Полірування для відновлення блиску

Тепер, коли підлога чиста, використання поліролі або воску для твердих порід дерева – гарний спосіб заповнити мікроподряпини та додати блиску.

Якщо у вас дерев’яна підлога з поліуретановим покриттям, найкраще підійде поліроль на водній основі.

Подовжити життя дерева реально / Фото Freepik

Підлоги у старих будинках можуть мати воскове покриття, яке потребує полірування на основі воску.

Важливо знати, який тип покриття використовується на ваших підлогах, оскільки використання неправильного типу поліролі може погіршити зовнішній вигляд підлоги.

Шліфування, реставрація та повторне герметизування

У терміні служби дерев'яної підлоги настає момент, коли знос або вицвітання на сонці настільки сильні, що лише повне відновлення може повернути їй блиск.

Коли це трапляється, потрібно починати з чистого аркуша. Ви можете найняти професійну компанію з укладання підлоги для виконання роботи або впоратися з нею самостійно, маючи відповідне обладнання.

У будь-якому випадку, це брудне завдання. Процес починається з використання шліфувальної машини для видалення верхнього шару деревини, покритого подряпинами, залишками поліролі, а також оригінальної морилки та герметика. Після цього ви можете вибрати майже будь-який колір морилки, який вам подобається. Найкраще протестувати кілька морилок, оскільки породи деревини по-різному реагують на морилки. Нарешті, наноситься герметик, зазвичай міцний поліуретан.

Якщо все зробити правильно, це може зберегти гарний вигляд вашої підлоги протягом десятиліття або й більше.

