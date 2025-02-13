"Пожирачі" електроенергії: 3 прилади, які не слід залишати в режимі очікування

Деякі побутові прилади є справжніми "пожирачами" електроенергії. Вони можуть залишатися в режимі очікування й суттєво бити по рахунках за електроенергію.

Відтак, експерти назвали 3 побутових прилади, які варто завжди вимикати з розетки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Чому слід вимикати прилади в режимі очікування

Прилади в режимі очікування здаються вимкненими, однак насправді вони продовжують споживати електроенергію. Звісно, техніка "тягне" менше, однак це вплине на рахунки за електроенергію у майбутньому.

Фахівці наголошують, що прилади, які не використовуються, варто завжди вимикати з розеток. Вимикаючи їх повністю, ви не тільки зменшите рахунки за світло, а й зробите внесок у збереження довкілля.

Нині експерти виділяють трьох "пожирачів" електроенергії, які непомітно б'ють по рахунках.

Супутникові тюнери / ресивери

Часто бувають випадки, коли телевізор вимкнули, а тюнер залишили увімкненим. Вважається, що у такому режимі очікування техніка не споживає електроенергію, однак ви помиляєтесь. Ресивер продовжує споживати електроенергію,

Комп'ютери та ноутбуки

Комп'ютери та ноутбуки в режимі очікування продовжують споживати електроенергію, що також впливає на рахунки за електроенергію. Повністю вимкнені з розетки ПК чи ноутбук – найкраще рішення для збереження електроенергії.

Ігрові приставки

Сучасні ігрові консолі часто мають параметри очікування з низьким енергоспоживанням. Втім, навіть у такому режимі вони продовжують споживати електроенергію без потреби, що збільшує витрати на електроенергію. Простий спосіб заощадити – вимкнути приставку з розетки, якщо вона не використовується.