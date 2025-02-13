Поэтому, эксперты назвали 3 бытовых прибора, которые стоит всегда выключать из розетки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему следует выключать приборы в режиме ожидания

Приборы в режиме ожидания кажутся выключенными, однако на самом деле они продолжают потреблять электроэнергию. Конечно, техника "тянет" меньше, однако это повлияет на счета за электроэнергию в будущем.

Специалисты отмечают, что приборы, которые не используются, стоит всегда выключать из розеток. Выключая их полностью, вы не только уменьшите счета за свет, но и сделаете вклад в сохранение окружающей среды.

Сейчас эксперты выделяют трех "пожирателей" электроэнергии, которые незаметно бьют по счетам.

Спутниковые тюнеры / ресиверы

Часто бывают случаи, когда телевизор выключили, а тюнер оставили включенным. Считается, что в таком режиме ожидания техника не потребляет электроэнергию, однако вы ошибаетесь. Ресивер продолжает потреблять электроэнергию,

Компьютеры и ноутбуки

Компьютеры и ноутбуки в режиме ожидания продолжают потреблять электроэнергию, что также влияет на счета за электроэнергию. Полностью выключенные из розетки ПК или ноутбук – лучшее решение для сохранения электроэнергии.

Игровые приставки

Современные игровые консоли часто имеют параметры ожидания с низким энергопотреблением. Впрочем, даже в таком режиме они продолжают потреблять электроэнергию без надобности, что увеличивает расходы на электроэнергию. Простой способ сэкономить – выключить приставку из розетки, если она не используется.