Українці щоліта повторюють одну й ту ж помилку з кондиціонерами

У розпал літа попит на кондиціонери традиційно різко зростає, а разом із ним – і кількість помилок під час їх монтажу. Фахівці попереджають: неправильне встановлення зовнішнього блоку може призвести не лише до скарг сусідів, а й до вимушеного демонтажу або переробки робіт за власний кошт.

24 Канал розкаже, де саме дозволено розміщувати кондиціонери та чи потрібні погодження.

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Чи потрібен дозвіл на встановлення кондиціонера?

У приватних будинках власник зазвичай самостійно вирішує питання монтажу, дотримуючись будівельних норм і правил безпеки. Інша ситуація – багатоквартирні будинки. Як каже закон, фасад у такому випадку вважається спільним майном співвласників.

Якщо встановлення зовнішнього блоку передбачає втручання у фасад, особливо в будинках із пам'яткоохоронним статусом або сучасних новобудовах із затвердженою архітектурною концепцією, можуть діяти додаткові обмеження. У таких випадках правила часто встановлюють місцеві органи влади або ОСББ/управитель будинку. Саме тому перед монтажем варто уточнити вимоги у своїй громаді або звернутися до управлінської компанії.



Чи потрібен дозвіл на встановлення кондиціонера / Фото Pinterest

Де краще встановлювати кондиціонер?

дним із популярних рішень останніх років є монтаж зовнішнього блоку на балконі або лоджії. Це спрощує обслуговування та зменшує ризик пошкодження фасаду. Втім, є важливий нюанс – достатня вентиляція. У повністю засклених і герметичних балконах обладнання може перегріватися та працювати менш ефективно.

Монтаж на фасаді залишається найпоширенішим варіантом, але потребує професійного підходу: важливо не пошкодити утеплення будинку, уникнути зайвого шуму та забезпечити надійне кріплення.

Через що найчастіше виникають конфлікти із сусідами?

У більшості випадків суперечки пов'язані не з самим кондиціонером, а з його неправильним встановленням або експлуатацією. Найпоширеніші причини скарг:

вода від конденсату капає на вікна або балкон сусідів;

зовнішній блок створює шум або вібрацію;

обладнання встановлене так, що заважає користуванню балконом чи вікнами.

Фахівці наголошують: ці проблеми можна запобігти ще під час монтажу – достатньо правильно організувати відведення конденсату та встановити антивібраційні кріплення.

Як це регулюється в Європі?

У багатьох країнах Європи правила встановлення кондиціонерів значно суворіші. У містах Італії, Франції та Іспанії, особливо в історичних районах, монтаж зовнішніх блоків на фасадах часто обмежується або потребує окремого погодження.

Через це власники нерухомості дедалі частіше розміщують обладнання у внутрішніх дворах, на дахах або в спеціально передбачених технічних зонах. Такий підхід дозволяє зберегти архітектурний вигляд будівель і зменшити конфлікти між мешканцями.

Експерти радять не економити на монтажі, адже саме помилки встановлення найчастіше призводять до шуму, протікань, втрати гарантії та дорогого ремонту. Правильно встановлений кондиціонер працює тихо, ефективно та не створює проблем ні власнику, ні сусідам.