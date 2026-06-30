Про це представник Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомив в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи пов'язана спека з негодою в Європі?

Сильна спека в Україну надійшла після того, як минулого тижня вона поширилась на території Південної та Центральної Європи. Саме через це в українських регіонах утримується висока температура повітря, а подекуди зафіксували температурні рекорди.

Водночас синоптик зазначив, що ситуація в Україні менш критична, ніж спостерігалась в деяких інших країнах континенту останнім часом.

Зокрема, у Франції минулого тижня стовпчики термометрів сягнули близько +43,8 градуса, а в Іспанії, у місті Більбао, показали +42,7 градуси. Також на тлі спеки у Великій Британії вперше оголошували три червоні рівні небезпеки поспіль. Там температура сягала нетипові для країни +36,4 градуси.

Іван Семиліт зауважив, що наразі в Україні також діють попередження про надзвичайну спеку, яка поки не вщухає.

Коли чекати похолодання?

Раніше повідомлялось, що 3 липня температура повітря подекуди ще може сягати +36 градусів. Однак такі показники не торкнуться західних, більшості північних та Вінницької області. Там прогнозують від +21 до +30 градусів.

Водночас уже 4 липня по всій Україні очікується поступове зниження температури. Денна спека зменшиться приблизно на 3 – 6 градусів.