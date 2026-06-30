Кінець червня приніс до України аномальні температури, через які у низці областей зафіксували нові рекорди. Наразі до нас наближається липень, з початком якого до нас прийдуть приємні погодні зміни.

Про те, якою буде погода у липні в Україні, чи чекати на довгоочікуване похолодання, дощі та грози, або ж, навпаки, посилення пекельної спеки – в інтерв'ю 24 Каналу розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.

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Якою буде погода найближчими днями?

Протягом останніх днів у більшості областей України фіксують значне підвищення температур. Тож чи варто очікувати на зміну синоптичної ситуації найближчим часом?

Якщо дивитись на наступні 3 доби, то синоптичну ситуацію по території України загалом буде формувати поле підвищеного атмосферного тиску, через що у нас поки що утримається спекотна та переважно суха погода.

Лише 2 липня до західних областей переміститься холодний атмосферний фронт, який зумовить нестійку погоду з грозами, зливовими дощами, а також шквалистим посиленням вітру, який рухатиметься зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду.

Згодом цей атмосферний фронт буде просуватися на схід і до кінця цього тижня очікується поступове зниження температури повітря.



Атмосферний фронт принесе дощі в Україну / Unsplash, Anik Deb Nath, ілюстративне

Якщо розглядати детальніше, то 30 червня вдень на Закарпатті та Прикарпатті, місцями і у південній частині, 1 липня на крайньому заході, а також 2 липня у західних областях будуть короткочасні дощі з грозами, з окремим градом та шквалами. У всіх інших регіонах залишатиметься погода без опадів.

Щодо значень температури – у нічні години очікуємо +16…+23 градусів, а вдень – +27…+34 градусів. Протягом 30 червня та 1 липня на Заході та Півдні країни ще утримається сильна спека до +35…+38 градусів.

Яка причина сильної спеки в Україні?

У деяких частинах країни фахівці повідомляли про встановлення нових температурних рекордів. Чим зумовлене таке відчутне підвищення значень, і чи пов'язано це з несприятливими умовами у Європі?

Надходження такої спеки зумовлене тим, що минулого тижня на територію Європи поширилося жарке повітря з північних районів Африки, яке через Південну та Центральну Європу надійшло до території України.

Таким чином до нас надійшла сильна спека, яка утримувалась над Європою попередніми днями. Якщо розглядати те, яка ситуація була в Європі, то в нас вона не така критична, як спостерігали в деяких інших країнах континенту.

Зокрема, у Франції нещодавно зафіксували близько +43,8 градуса, а в іспанському місті Більбао – +42,7 градуса. Також у Великій Британії через сильну спеку вперше в історії було оголошено 3 червоні рівні небезпеки поспіль. Там температурні значення сягали +36,4 градуса, що для них не зовсім характерно.

Але знову ж таки, в нас також ще діють попередження про надзвичайну спеку, і 30 червня буде доволі спекотно у більшості областей.



Найближчими днями подекуди утримається спека / Unsplash, Taylor Henley, ілюстративне

Чи є поточна спека аномальною для території нашої країни, або ж, навпаки, є звичними умовами для цього періоду?

Загалом це є аномалією, адже такі умови не є характерними для нашої території. Як ми бачимо, синоптики та метеорологи попередні 4 доби фіксували рекордні значення температури. У більшості західних, а також в Одеській та Кіровоградській областях були зафіксовані показники, які перевищували попередні рекорди.

Тому загалом це насправді є певною аномалією для території України, і не є нормою.

Коли почнеться похолодання?

Чи варто очікувати на послаблення поточної спеки у короткостроковій перспективі?

Після проходження вищезгаданого атмосферного фронту, який рухатиметься із заходу на схід, за ним надходитиме прохолодніша повітряна маса. Тому будемо спостерігати тенденцію до зниження температури.

Впродовж 3 – 4 липня очікується послаблення спеки, проте у деяких областях вона ще тимчасово утримається. Загалом вночі 3 липня ми очікуємо +17…+23 градусів у більшості областей. Зокрема, 4 липня у західних, північних і більшості центральних областей буде +12…+18 градусів.

Водночас денні максимуми 3 липня у західних та Вінницьких областях вже будуть в межах +21…+27 градусів. У більшості північних регіонів буде трішки тепліше – до +24…+30 градусів тепла.



В Україні очікується часткове послаблення спеки / Unsplash, Chloe Ridgway, ілюстративне

У всіх інших областях залишатимуться значення до +28…+34 градусів, місцями навіть утримуватиметься сильна спека до +36 градусів. Вже 4 липня по території України, крім заходу та крайнього заходу, очікується зниження денної температури на 3 – 6 градусів.

Тобто завдяки тому, що у західних і Вінницькій областях вже 3 липня буде +21…+27 градусів, то надалі зниження буде на решті території.

Якщо дивитися на консультативні прогнози, чи буде таке похолодання тимчасовим? Чи можливе повернення сильної спеки надалі у липні?



Консультативний прогноз на 5 – 9 липня свідчить, що місцями у нас очікуються короткочасні дощі з грозами, а температури будуть в більш комфортних межах – вночі +11…+18 градусів, а вдень – максимум +22…+28 градусів тепла.

Тому поки такої тенденції до підвищення не спостерігається. Утім, будемо слідкувати за цим і аналізувати, як відбуватимуться процеси в атмосфері.

Які явища принесуть із собою дощі?

Як ви вже сказали, до України наближаються короткочасні дощі, які подекуди можуть супроводжуватися грозою. Чи варто чекати надходження інших явищ, таких як град та шквали?

Гроза, гради та шквалисте посилення вітру – це все буде в супроводі з дощем, і насамперед – у західних регіонах, оскільки там був інтенсивніший прогрів приземного шару повітря. Унаслідок цього там утворюватимуться купчасто-дощові хмари, які і будуть зумовлювати зливові дощі у супроводі грози та граду.



Можливе повернення негоди / Unsplash, Peter Kovesi, ілюстративне

Чи можливе потепління до +40?

Чи можливе сильне потепління до +40 і більше, як це, наприклад, фіксують у Європі, якщо враховувати, що у червні в нас уже було підвищення до спекотних +38?

Якщо розглядати кліматичну характеристику липня, тобто аналіз за минулі роки, то абсолютний максимум температури повітря у більшості областей був у межах +33…+39 градусів. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях місцями стовпчики термометрів сягали +40…+41,6 градуса.

У гірських районах були підвищення до +37 градусів. Утім, абсолютні мінімуми у нас також були в межах 0…+9 градусів, тобто були і низькі значення температури.

Прогноз погоди на липень, який ґрунтується на даних глобальних кліматичних моделей і провідних світових центрів прогнозування, свідчить, що середня місячна температура цього року очікується в межах +21,8…+26 градусів. Це на 2 градуси, а в західних областях – на 3 градуси вище за кліматичну норму.

Тож не виключено, що згодом до України може поширитися нова хвиля спеки. Однак наразі таких передумов щонайменше на найближчу декаду немає.

Чи впливатиме спека на пожежну небезпеку в екосистемах?

Яким є вплив сильної спеки на пожежну небезпеку у природних екосистемах і чи варто українцям бути особливо обережними, зокрема під час відпочинку на відкритому повітрі?

У більшості областей наразі зберігається високий рівень надзвичайної пожежної небезпеки. У наступні дні він посилиться. Наразі без надзвичайної пожежної небезпеки у нас залишаються Сумська, Черкаська, Харківська, Луганська та Донецькі області. Усе завдяки тому, що там немає такої спеки, яка є на іншій території.



Існує загроза виникнення пожежі в екосистемах / ДСНС України

Навіть попри дощі, підстильна поверхня (поверхня Землі, яка безпосередньо контактує з атмосферою – 24 Канал) все одно висушується й прогрівається. Таким чином у нас є передумови до виникнення пожеж в екосистемах.

Якщо, наприклад, через кинутий недопалок чи інші необережні дії виникне загоряння, то у нас можуть виникати пожежі в екосистемах. Якщо безвідповідально ставитися до відкритого вогню, навіть звичайна маленька іскра може спричинити дуже велику пожежу.

Як правильно поводитися під час сильної спеки, щоб уникнути теплового удару та інших негативних наслідків для здоров'я?

Загалом ми не можемо надавати такі рекомендації, проте є елементарні речі, які повинен знати кожен. За сильної спеки варто обмежити своє перебування під прямими сонячними променями, насамперед у найспекотніші години доби – з 11:00 до 16:00.

Також за можливості варто перенести фізичну активність, роботу або тривалі прогулянки на відкритому повітрі на ранковий або вечірній час, коли дещо прохолодніше та немає такого прямого впливу сонця на наш організм. Також варто подбати про водний режим, тобто навіть за відсутності спраги регулярно споживати воду.

І за можливості також варто залишати посуд зі свіжою водою для тварин, які залишилися без піклування господарів, оскільки лише ми можемо їм допомогти. Тим паче у великому місті знайти відкрите джерело води дня них доволі складно, тому наразі це є дуже актуальним.



Варто подбати про безпритульних тваринок / Unsplash, Daiki Sato, ілюстративне

Чому домашні термометри показують вищі значення?

У мережі досить часто повідомляють про вкрай високі температурні значення, фотографуючи термометри на сонці. Здебільшого виміряні у такий спосіб показники суперечать реальним прогнозам. Чому так?

Метеостанції фіксують температуру за допомогою спеціальних приладів і сертифікованих термометрів, які пройшли атестацію. Вони промарковані та відповідають стандартам, затвердженим Всесвітньою метеорологічною організацією.

Якщо ж говорити про термометри, які встановлені, наприклад, на балконі чи в інших подібних місцях, то вони зазнають впливу навколишніх поверхонь. Саме тому вони можуть показувати завищені температури до +45 градусів і більше, адже перебувають під прямими сонячними променями або нагріваються від стіни, скла чи іншого.

Тому такі показники не є показовими. Для власного орієнтира ними можна користуватися, якщо, наприклад, термометр показує близько +32 градусів – це ще можна вважати адекватним значенням.

Але якщо він показує +52 градуси, то це вже не відповідає реальній температурі повітря. Такі значення можна побачити хіба що в пустелі, наприклад, у Сахарі.

Довідково. Укргідрометцентр нещодавно оприлюднив статтю, у якій пояснив відмінність між значеннями, які показують домашні термометри, та показниками, отримані на метеостанціях. Пояснення фахівців можна переглянути за посиланням.