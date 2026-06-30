Конец июня принес в Украину аномальные температуры, из-за которых в ряде областей были зафиксированы новые рекорды. Сейчас к нам приближается июль, с началом которого нас ждут приятные изменения в погоде.

О том, какой будет погода в июле в Украине, стоит ли ожидать долгожданного похолодания, дождей и гроз, или, наоборот, усиление адской жары – в интервью 24 Каналу рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.

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Какой будет погода в ближайшие дни?

В последние дни в большинстве областей Украины фиксируется значительное повышение температур. Так стоит ли ожидать изменения синоптической ситуации в ближайшее время?

Если смотреть на ближайшие 3 суток, то синоптическую ситуацию на территории Украины в целом будет формировать область повышенного атмосферного давления, из-за чего у нас пока сохранится жаркая и преимущественно сухая погода.

Только 2 июля в западные области переместится холодный атмосферный фронт, который принесет нестабильную погоду с грозами, ливневыми дождями, а также шквалистым усилением ветра, который будет дуть со скоростью до 15–20 метров в секунду.

Впоследствии этот атмосферный фронт будет продвигаться на восток, и к концу этой недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха.



Атмосферный фронт принесет дожди в Украину / Unsplash, Anik Deb Nath, иллюстративное

Если рассмотреть подробнее, то 30 июня днем в Закарпатье и Прикарпатье, местами и в южной части, 1 июля на крайнем западе, а также 2 июля в западных областях будут кратковременные дожди с грозами, с отдельным градом и шквалами. Во всех остальных регионах сохранится погода без осадков.

Что касается температур – в ночные часы ожидается +16…+23 градусов, а днем – +27…+34 градусов. В течение 30 июня и 1 июля на Западе и Юге страны сохранится сильная жара до +35…+38 градусов.

В чем причина сильной жары в Украине?

В некоторых частях страны специалисты сообщали об установлении новых температурных рекордов. Чем обусловлено такое заметное повышение температуры и связано ли это с неблагоприятными условиями в Европе?

Наступление такой жары обусловлено тем, что на прошлой неделе на территорию Европы распространился жаркий воздух из северных районов Африки, который через Южную и Центральную Европу достиг территории Украины.

Таким образом, к нам пришла сильная жара, которая в предыдущие дни держалась над Европой. Если рассматривать ситуацию в Европе, то у нас она не столь критична, как в некоторых других странах континента.

В частности, во Франции недавно зафиксировали около +43,8 градуса, а в испанском городе Бильбао – +42,7 градуса. Также в Великобритании из-за сильной жары впервые в истории было объявлено три красных уровня опасности подряд. Там температура достигала +36,4 градуса, что для них не совсем характерно.

Но опять же, у нас также по-прежнему действуют предупреждения о чрезвычайной жаре, и 30 июня будет довольно жарко в большинстве областей.



В ближайшие дни местами сохранится жара / Unsplash, Taylor Henley, иллюстративное

Является ли нынешняя жара аномальной для территории нашей страны или, наоборот, это обычные условия для этого периода?

В целом это аномалия, ведь такие условия не характерны для нашей территории. Как мы видим, синоптики и метеорологи в течение последних 4 суток фиксировали рекордные значения температуры. В большинстве западных, а также в Одесской и Кировоградской областях были зафиксированы показатели, превышающие предыдущие рекорды.

Поэтому в целом это действительно является определенной аномалией для территории Украины и не является нормой.

Когда наступит похолодание?

Стоит ли ожидать ослабления нынешней жары в краткосрочной перспективе?

После прохождения вышеупомянутого атмосферного фронта, который будет двигаться с запада на восток, за ним последует более прохладная воздушная масса. Поэтому мы будем наблюдать тенденцию к снижению температуры.

В течение 3–4 июля ожидается ослабление жары, однако в некоторых областях она еще временно сохранится. В целом ночью 3 июля мы ожидаем +17…+23 градусов в большинстве областей. В частности, 4 июля в западных, северных и большинстве центральных областей будет +12…+18 градусов.

В то же время дневные максимумы 3 июля в западных и Винницкой областях уже будут в пределах +21…+27 градусов. В большинстве северных регионов будет немного теплее – до +24…+30 градусов тепла.



В Украине ожидается частичное ослабление жары / Unsplash, Chloe Ridgway, иллюстративное

Во всех остальных областях температура будет держаться на уровне до +28…+34 градусов, местами даже сохранится сильная жара до +36 градусов. Уже 4 июля на территории Украины, кроме запада и крайнего запада, ожидается снижение дневной температуры на 3–6 градусов.

То есть благодаря тому, что в западных и Винницкой областях уже 3 июля будет +21…+27 градусов, в дальнейшем снижение температуры произойдет на остальной территории.

Если смотреть на консультативные прогнозы, будет ли такое похолодание временным? Возможно ли возвращение сильной жары в дальнейшем в июле?



Консультативный прогноз на 5–9 июля свидетельствует, что местами у нас ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температуры будут в более комфортных пределах – ночью +11…+18 градусов, а днем – максимум +22…+28 градусов тепла.

Поэтому пока такой тенденции к повышению не наблюдается. Впрочем, будем следить за этим и анализировать, как будут протекать процессы в атмосфере.

Какие явления принесут с собой дожди?

Как вы уже сказали, к Украине приближаются кратковременные дожди, которые местами могут сопровождаться грозой. Стоит ли ожидать появления других явлений, таких как град и шквалы?

Гроза, град и шквалистое усиление ветра – все это будет сопровождаться дождем, и прежде всего – в западных регионах, поскольку там наблюдался более интенсивный прогрев приземного слоя воздуха. В результате там будут образовываться кучево-дождевые облака, которые и станут причиной ливневых дождей в сопровождении грозы и града.



Возможно возвращение непогоды / Unsplash, Peter Kovesi, иллюстративное

Возможно ли потепление до +40?

Возможно ли сильное потепление до +40 и выше, как это, например, фиксируется в Европе, если учесть, что в июне у нас уже было повышение до жарких +38?

Если рассматривать климатическую характеристику июля, то есть анализ за прошлые годы, то абсолютный максимум температуры воздуха в большинстве областей находился в пределах +33…+39 градусов. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях местами столбики термометров достигали +40…+41,6 градуса.

В горных районах отмечались повышения до +37 градусов. Впрочем, абсолютные минимумы у нас также находились в пределах 0…+9 градусов, то есть были и низкие значения температуры.

Прогноз погоды на июль, основанный на данных глобальных климатических моделей и ведущих мировых центров прогнозирования, свидетельствует, что среднемесячная температура в этом году ожидается в пределах +21,8…+26 градусов. Это на 2 градуса, а в западных областях – на 3 градуса выше климатической нормы.

Поэтому не исключено, что впоследствии на Украину может обрушиться новая волна жары. Однако пока таких предпосылок, по крайней мере, на ближайшую декаду нет.

Повлияет ли жара на пожарную опасность в экосистемах?

Каково влияние сильной жары на пожарную опасность в природных экосистемах и стоит ли украинцам быть особенно осторожными, в частности во время отдыха на открытом воздухе?

В большинстве областей пока сохраняется высокий уровень чрезвычайной пожарной опасности. В ближайшие дни он усилится. На данный момент без чрезвычайной пожарной опасности у нас остаются Сумская, Черкасская, Харьковская, Луганская и Донецкая области. Все благодаря тому, что там нет такой жары, как на остальной территории.



Существует угроза возникновения пожара в экосистемах / ГСЧС Украины

Даже несмотря на дожди, подстилающая поверхность (поверхность Земли, которая непосредственно контактирует с атмосферой – 24 Канал) все равно высыхает и прогревается. Таким образом, у нас есть предпосылки для возникновения пожаров в экосистемах.

Если, например, из-за брошенного окурка или других неосторожных действий возникнет возгорание, то у нас могут возникать пожары в экосистемах. Если безответственно относиться к открытому огню, даже обычная маленькая искра может вызвать очень большой пожар.

Как правильно вести себя во время сильной жары, чтобы избежать теплового удара и других негативных последствий для здоровья?

В целом мы не можем давать такие рекомендации, однако есть элементарные вещи, которые должен знать каждый. Во время сильной жары следует ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами, прежде всего в самые жаркие часы суток – с 11:00 до 16:00.

Также, по возможности, следует перенести физическую активность, работу или длительные прогулки на открытом воздухе на утреннее или вечернее время, когда немного прохладнее и нет такого прямого воздействия солнца на наш организм. Также стоит позаботиться о водном режиме, то есть даже при отсутствии жажды регулярно пить воду.

И по возможности также стоит оставлять посуду со свежей водой для животных, оставшихся без заботы хозяев, поскольку только мы можем им помочь. Тем более в большом городе найти открытый источник воды для них довольно сложно, поэтому сейчас это очень актуально.



Стоит позаботиться о бездомных животных / Unsplash, Daiki Sato, иллюстративное

Почему домашние термометры показывают более высокие значения?

В сети довольно часто сообщают о крайне высоких температурных показателях, фотографируя термометры на солнце. В большинстве случаев измеренные таким образом показатели противоречат реальным прогнозам. Почему-то так?

Метеостанции фиксируют температуру с помощью специальных приборов и сертифицированных термометров, прошедших аттестацию. Они промаркированы и соответствуют стандартам, утвержденным Всемирной метеорологической организацией.

Если же говорить о термометрах, установленных, например, на балконе или в других подобных местах, то на них влияют окружающие поверхности. Именно поэтому они могут показывать завышенные температуры до +45 градусов и выше, ведь находятся под прямыми солнечными лучами или нагреваются от стены, стекла или чего-либо другого.

Поэтому такие показатели не являются достоверными. Для собственного ориентира ими можно пользоваться, если, например, термометр показывает около +32 градусов – это еще можно считать адекватным значением.

Но если он показывает +52 градуса, то это уже не соответствует реальной температуре воздуха. Такие значения можно увидеть разве что в пустыне, например, в Сахаре.

Справочно. Укргидрометцентр недавно опубликовал статью, в которой объяснил разницу между показаниями домашних термометров и показателями, полученными на метеостанциях. Объяснения специалистов можно посмотреть по ссылке.