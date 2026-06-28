24 Канал рассказывает о ситуации в регионах.
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Где были зафиксированы температурные рекорды?
В Украину волна раскалённого воздуха пришла из Южной и Центральной Европы.
Рекорд максимальной температуры воздуха зафиксировали в Луцке. 27 июня она достигла +33,5.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Предыдущее рекордное значение для этого дня было зафиксировано в 1961 году и составляло +32,8.
Рекорд максимальной температуры воздуха зафиксировали и в Виннице. 27 июня она превысила на 0,4 рекордное значение этого дня 2024 года и составила +31,4.
А жарче всего было в Ужгороде. Там столбики термометров достигли +34,6. Это превышает максимальную суточную температуру в этот день за весь период наблюдений на 2,6. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1994 году – +32,0.
Температура во Львове тоже побила новый рекорд, который держался 65 лет. Это – +32,4.
А 28 июня экстремальные показатели были в Ровно. Максимальная температура воздуха на эту дату составляла +32,9 в 1963 году, а минимальная – +5,3 в 2000 году.
Обратите внимание! Синоптик Виталий Постригань предупреждал, что самыми жаркими днями будут 29–30 июня.
На фоне такой неистовой жары в ГСЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, об этом просят спасатели Житомирской области.
Столбик термометра уже давно перевалил за отметку жары, а кому-то до сих пор не терпится взять в руки спичку. Пока большинство ищет прохладу, спасатели Житомирской области, обливаясь потом в боевой одежде, часами тушат сухую траву. Не из-за молнии. Не из-за случайности. Из-за чьего-то безразличия и халатности,
– отметили в ГСЧС.
Только за 27–28 июня в области спасатели уже ликвидировали 11 пожаров сухой растительности.
Они подчеркивают, что каждый поджог — это погибшие животные и птицы, уничтоженная природа, угроза жилищам и человеческим жизням.
Помните! Последствия таких пожаров могут быть катастрофическими, особенно в период сильной жары и ветра. Одной спички достаточно, чтобы огонь вышел из-под контроля. Не поджигайте сухую траву!
Когда ослабнет жара?
Температура воздуха +35 и выше — довольно редкое явление для Украины.
Синоптик Наталья Птуха рассказала, что сильная жара в Украине местами сохранится еще до 1 июля. Прежде всего речь идет о южных областях, где температура воздуха еще может достигать +35 – +38.
Уже со 2 июля ожидается постепенное ослабление жары. Несмотря на это, ночи еще будут теплыми — от +18 до +24.
Днем в этот день температура воздуха составит +28 – +34 градусов. После этого она начнет снижаться, начиная с западных регионов. Речь идет о +22 – +28.
Что происходит в Европе?
Масштабная волна жары в конце июня охватила всю Европу и побила многочисленные температурные рекорды во Франции, Испании, Великобритании, Нидерландах, Германии, Швейцарии.
Жителей просят экономить воду, а некоторые транспортные маршруты из-за риска повреждения дорожного покрытия и железнодорожной инфраструктуры были отменены.
Жара уже унесла жизни сотен людей.
Собственно, тепловая волна поднялась с Пиренейского полуострова. Вскоре она сместится в сторону Балкан.