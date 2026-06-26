А самыми жаркими будут последние дни июня. Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

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Насколько сильную жару прогнозируют?

В последние дни страны Западной Европы накрыл масштабный антициклон, принесший раскаленный африканский воздух и экстремальную жару. Например, во Франции столбики термометров достигли 45 градусов тепла. Теперь горячий воздух движется в сторону Германии, Польши и западных регионов Украины.

Синоптик отмечает, что на пути к Украине воздух смешается с более прохладными воздушными массами, поэтому ожидается 34 – 36 градусов тепла.

По данным специалиста, самыми жаркими днями прогнозируются 29 – 30 июня. В этот период температура воздуха ночью не опустится ниже 20 градусов тепла.

В конце июня световой день ещё длинный, а ночь — короткая. Поэтому после захода солнца воздух будет остывать неохотно. В таких условиях организм не успевает полноценно отдохнуть от жары,

– отметил Виталий Постригань.

Предварительный прогноз свидетельствует, что начало июля также может быть жарким и засушливым.

Ранее Иван Семилит отмечал, что самые высокие температуры ожидаются преимущественно в западных регионах страны, а восточные области будут оставаться под влиянием области пониженного атмосферного давления. Поэтому там будет несколько более прохладная погода с показателями от 19 до 25 градусов тепла.