Як позбутися запаху старого будинку: поради для повернення свіжості

Старі будинки часто мають свій унікальний характер – від ліпного оздоблення до автентичних деталей, що створюють затишну атмосферу. Але разом із шармом у них нерідко з’являється "запах старого дому", який буває важко усунути.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, за словами експертів, для боротьби з таким запахом може знадобитися комплексний підхід – від ретельного прибирання до перевірки на цвіль. Як зробити ваш дім чистим і свіжим, розповідаємо далі.

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Провітрювання – перший крок

Найпростіший і найефективніший спосіб почати боротьбу із запахом – відкрити всі вікна. Свіже повітря допомагає вивітрити затхлість, яка накопичується роками в недостатньо провітрюваних просторах.

Перевірка на гризунів і комах

Однією з потенційних причин неприємного запаху можуть бути гризуни або комахи. Якщо є підозра на їхню присутність, краще звернутися до фахівців з дезінсекції. Особливо небезпечні мертві гризуни – їхній запах може бути дуже різким і складним для самостійного усунення.

Чищення плінтусів і прихованих ділянок

Пил і бруд можуть накопичуватись у малопомітних місцях – наприклад, на плінтусах. Використовуйте пилосос із насадкою-щіткою, а потім протріть плінтуси розчином теплої води та мийного засобу для посуду. Не допускайте надмірного зволоження дерев’яних поверхонь.

Очищення кухонних шафок

Старі кухонні меблі можуть утримувати запахи жиру та їжі. Ретельно пропилососьте внутрішню частину шаф, видаліть крихти й протріть поверхні вологою ганчіркою з мильним розчином. Зовні також очистьте шафки, уникаючи агресивних засобів, які можуть пошкодити старі поверхні.

Догляд за килимами

Якщо килим старий і має стійкий запах, його варто замінити. Проте якщо ви хочете зберегти покриття, замовте професійне очищення. Регулярно посипайте килим харчовою содою й пилососьте, щоб підтримувати чистоту та свіжість.

Запах старості з будинку можна прибрати / Фото Freepik

Чищення оббивки парою

М’які меблі також можуть утримувати запах. Парове чищення оббивки – ефективний спосіб оновити повітря в домі. Це особливо актуально для старих диванів або м’яких узголів’їв ліжок.

Заміна фільтрів системи вентиляції

Фільтри систем вентиляції накопичують пил і запахи. Їх варто міняти регулярно – це простий і недорогий спосіб покращити якість повітря в будинку та підвищити ефективність опалення чи кондиціонування.

Оновлення стін

Старі шпалери або фарба можуть затримувати запахи. Якщо ви плануєте ремонт, використовуйте матеріали, що блокують запахи. Це допоможе позбутися навіть стійких неприємних ароматів.

Очищувач або осушувач повітря

Осушувач повітря зменшить вологість і затхлість, а очищувач повітря усуне пил, алергени та неприємні запахи. Це хороше доповнення до регулярного прибирання.

Коли варто звернутись до фахівців

Якщо після всіх зусиль запах залишається, можливо, причина – у цвілі. Вона не лише створює неприємний аромат, але й небезпечна для здоров’я. У такому випадку необхідна професійна перевірка та усунення проблеми.

До слова, вік будинку може виказувати не тільки його запах. Деякі рішення в інтер'єрі також демонструють застарілість.